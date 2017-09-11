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Суд освободил главу азербайджанского агентства Turan

11.09.2017 15:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Директор азербайджанского информационного агентства Turan Мехман Алиев освобожден из-под стражи и будет находиться под надзором полиции. На прошлой неделе агентство опубликовало открытое письмо президенту Ильхаму Алиеву с просьбой освободить журналиста.


Мехман Алиев. Фото: Turan

С Мехмана Алиева взяли подписку о невыезде, сообщил его адвокат Фуад Агаев. Решение освободить Алиева принял Ясамальский районный суд, добавил адвокат.

На прошлой неделе информагентство Turan опубликовало обращение к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой освободить журналиста, которое подписали члены Союза писателей и несколько депутатов.

«Содержание под арестом Мехмана Алиева, чтобы он не уклонился от следствия, не убедительно, ибо он с первого дня не скрывался, а наоборот, сотрудничал со следствием», — говорилось в нем.

О том, что Алиев может быть освобожден, ранее в понедельник сообщило издание haqqin.az со ссылкой на анонимные источники, близкие к президенту Азербайджана, утверждавшие, что президент Алиев отреагировал на обращение.

Мехман Алиев был задержан в конце августа и обвинен в уклонении от уплаты налогов, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном предпринимательстве.

Незадолго до задержания Алиев сообщил, власти страны заморозили счета агентства, и ему грозит закрытие. Ранее представители министерства налогов Азербайджана провели обыск в агентстве и изъяли финансовые документы за период с 2014 года.

По словам Алиева, данный шаг связан с уголовным расследованием в связи с подозрением в неуплате агентством налогов на общую сумму в 37 тысяч манатов (около $ 22 тыс.). Алиев отрицает все обвинения.

В индексе свободы прессы 2017 года «Репортеров без границ» Азербайджан занял 162-е место из 180 стран, в индексе Freedom House из 199 стран — Азербайджан поделил 190-е место с Ираном.

Информагентство Turan называют последним крупным независимым СМИ в стране.

 
 
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С Мехмана Алиева взяли подписку о невыезде, сообщил его адвокат Фуад Агаев. Решение освободить Алиева принял Ясамальский районный суд, добавил адвокат.

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