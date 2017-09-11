Годовщина теракта, который изменил мир. Трагедия 9/11 в цифрах и фактах

Теракты 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне 9 сентября 2001 года изменили мир, отношение к безопасности и стабильности, положили начало многолетней военной операции США в Афганистане. В День молитв или День патриота, который сегодня отмечается в США, TUT.BY решил напомнить основные факты, связанные с трагедией.

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