|
Годовщина теракта, который изменил мир. Трагедия 9/11 в цифрах и фактах
11.09.2017 16:19 — Новости Мира | Tut.by
Теракты 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне 9 сентября 2001 года изменили мир, отношение к безопасности и стабильности, положили начало многолетней военной операции США в Афганистане. В День молитв или День патриота, который сегодня отмечается в США, TUT.BY решил напомнить основные факты, связанные с трагедией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теракты 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне 9 сентября 2001 года изменили мир, отношение к безопасности и стабильности, положили начало многолетней военной операции...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии