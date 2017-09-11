Михаил Саакашвили ехать в Киев пока не собирается, а свои дальнейшие действия будет планировать после консультаций с разными политическими силами. Об этом экс-глава Одесской области заявил на брифинге во Львове, который транслировал канал 24 .



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«Это зависит от того, как мы решим с нашими партнерами. Но я буду ездить много. У меня нет паспортов. Я не могу летать на самолете. Буду ездить на машинах, на перекладных, автостопом, но достучусь до каждого украинца», — заявил он.

Саакашвили также отметил, кто никто не может лишить его права бороться за Украину и защищать ее.

«Чтобы не было своеволия и беспредела. У нас два врага, кроме путинской России, это олигархат и коррупция, которые убивают Украину», — добавил Михо.

Также Саакашвили заявил, что рискует жизнью, имея дело с «беспредельщиками». «Если Порошенко выполняет приказ Путина и хочет меня арестовать и отдать Иванишвили, это его воля и его решение», — подчеркнул он.

Саакашвили также сообщил, что украинские пограничники украли у него паспорт.

«Не захотели взять паспорт, а потом пришли в автобус и украли… Когда люди взяли и, не спрашивая меня, внесли меня на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт», — заявил Саакашвили.

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области эти обвинения отвергает.

«Озвученное заявление об изъятии паспорта полицейскими противоречит тем обстоятельствам событий, которые имели место при незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в районе пункта пропуска «Шегини», — говорится в сообщении, которое цитирует 112.ua .

10 сентября бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвался в страну. При этом произошла драка с полицейскими и пограничниками. Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. В Госпогранслужбе Украины это происшествие назвали «массовым нарушением государственной границы».

Полиция Украины по данному факту открыла два уголовного дела: по статьям за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины и сопротивление представителю власти, правоохранительного органа.

По словам спикера МВД Шевченко, самое суровое наказание, которое может грозить фигурантам уголовного дела — от 3 до 7 лет лишения свободы.

Петр Порошенко сегодня заявил , что действиям Саакашвили на границе должна быть дана правовая оценка.