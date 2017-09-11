Ураган «Ирма» миновал Кубу. Как минимум десять человек погибли, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. У берегов столицы, Гаваны, волны достигали высоты 6−9 метров. Теперь туристы возвращаются к побережью, а местные жители устраняют последствия непогоды.

По данным Euronews, на острове затоплено несколько поселков в прибрежной зоне. Но в целом, что касается разрушений, Куба по сравнению с соседями пострадала незначительно. К моменту обрушения на остров ураган ослаб до 3 степени (до этого его относили к высшей, пятой категории опасности).



Люди идут по разрушенной ураганом улице в городе Кайбарьен. 9 сентября 2017



Отдыхающие и охранник оценивают пляж на следующий день после разгула стихии. Многие туристы продолжили купание в высоких океанских волнах у Варадеро. 10 сентября 2017



Порывами ветра листы кровли срывало с крыш зданий в городе Ремедиос на Кубе. 9 сентября 2017



Турист из Китая пьет ром на пляже на следующий день после удара стихии на Кубе. 10 сентября 2017



Местный житель прячется от дождя после прохождения «Ирмы» в кубинском городе Кайбарьен. 9 сентября 2017



Стихия сломала пальмовое дерево надвое. Снимок с набережной города Кайбарьен.



Туристы из Англии и Шотландии сидят с напитками в отеле после прохождения урагана «Ирма» в курортном городе Варадеро на Кубе. 11 сентября 2017



Привязанная к дверной решетке лошадь у одного из зданий после прохождения «Ирмы» на Кубе



Мужчина разговаривает с соседом и параллельно собирает воду, чтобы очистить парадную дверь в своем доме после урагана.