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Девятиметровые волны, затопленные поселки и 10 погибших. Куба после урагана "Ирма"

11.09.2017 17:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Ураган «Ирма» миновал Кубу. Как минимум десять человек погибли, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. У берегов столицы, Гаваны, волны достигали высоты 6−9 метров. Теперь туристы возвращаются к побережью, а местные жители устраняют последствия непогоды.

По данным Euronews, на острове затоплено несколько поселков в прибрежной зоне. Но в целом, что касается разрушений, Куба по сравнению с соседями пострадала незначительно. К моменту обрушения на остров ураган ослаб до 3 степени (до этого его относили к высшей, пятой категории опасности).


Люди идут по разрушенной ураганом улице в городе Кайбарьен. 9 сентября 2017

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Туристы из Англии и Шотландии сидят с напитками в отеле после прохождения урагана «Ирма» в курортном городе Варадеро на Кубе. 11 сентября 2017

Привязанная к дверной решетке лошадь у одного из зданий после прохождения «Ирмы» на Кубе

Мужчина разговаривает с соседом и параллельно собирает воду, чтобы очистить парадную дверь в своем доме после урагана.
 
 
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Туристы потихоньку возвращаются на побережье и пьют ром, а местные жители ликвидируют последствия.

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