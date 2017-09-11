Путин в разговоре с Меркель допустил размещение сил ООН вне линии соприкосновения на Донбассе

Президент допустил, что миротворцы могут находиться не только на линии соприкосновения, но и в местах, где ведет деятельность мониторинговая миссия ОБСЕ. Ранее Россия предлагала размещать силы ООН только между Украиной, самопровозглашенными ЛНР и ДНР.



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В ходе состоявшегося телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин выразил согласие на размещение возможной миротворческой миссии ООН на востоке Украины не только на линии соприкосновения между Киевом, Донецком и Луганском, говорится в сообщении на сайте Кремля.

При этом Путин подчеркнул, что «обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах», где инспекторы ОБСЕ ведут свою деятельность.

Пресс-служба президента отметила, что Путин заявил о готовности российской стороны внести поправки в предложенный Москвой проект резолюции Совбеза ООН. Это произошло «с учетом высказанных Ангелой Меркель соображений», говорится в сообщении Кремля.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая 7 сентября в Верховной раде, заявил, что миротворческая миссия должна быть размещена на всей территории самопровозглашенных народных республик. Кроме того, миротворцы должны присутствовать и на участке границы с Россией, заявил он. Порошенко также назвал неприемлемым участие в этой миссии представителей «страны-агрессора» и согласования ее параметров с «российскими боевиками».

Реагируя на это, в Кремле напомнили о необходимости получить согласие ДНР и ЛНР на размещение миротворцев. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также напомнил, что Россия не является стороной конфликта. В свою очередь, представитель Москвы в контактной группе в Минске Борис Грызлов говорил, что «голубые каски» можно будет ввести на Донбасс только после того, как Украина внесет поправки в закон об особом статусе территории.

До этого Путин выразил поддержку идее разместить «голубые каски» на линии разграничения между силами Киева, Донецка и Луганска. Они должны заниматься обеспечением безопасности сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ, добавил президент.

Глава МИД России Сергей Лавров 8 сентября исключил размещение миротворцев на границе с Россией, подчеркнув, что это противоречит содержанию минских соглашений. Он добавил, что противоречий между Киевом и Москвой нет, но есть «противоречия между Украиной и минскими договоренностями». Министр добавил тогда, что по вопросу миротворцев ожидаются консультации в рамках «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция). Его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан пообещал подумать над российской инициативой и попытаться увязать ее с контекстом минских договоренностей.​