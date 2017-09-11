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Дональд и Мелания Трамп провели траурные церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября

11.09.2017 20:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Утром 11 сентября в 16-ю годовщину теракта в США президентская чета почтила минутой молчания память погибших во время нападения террористов. Церемонии прошли на лужайке у Белого дома и у стен Пентагона.



Дональд и Мелания Трамп во время минуты молчания у Белого дома в память о жертвах теракта 9/11. Вашингтон, 11 сентября 2017 года. Фото: Reuters

У Белого дома помимо Дональда и Мелании Трамп собрались также дочь президента Иванка и ее муж, старший советник главы государства Джаред Кушнер и другие члены администрации президента.


На фото слева напрова: старший помощник по экономической политике президента США Гэри Кон, зять президента Джаред Кушнер и дочь главы США Иванка Трамп. Фото: Reuters

У Белого дома выставили почетный караул, в память о жертвах три раза ударил колокол. Никто не произносил речей.

Позже президент и первая леди отправились на траурное мероприятие к Пентагону, где Трамп произнес речь. Он заявил, что весь мир изменился после терактов 11 сентября.



Президент с женой на траурной церемонии у Мемориала Пентагона, посвященного погибшим 184 мужчинам и женщинам, когда один из угнанных террористами самолетов врезался в здание Пентагоне.

«В тот день не только весь мир изменился, но изменились все мы. Мы столкнулись с глубинами зла. «Нас объединила новая цель. Мы почитаем память жертв терактов 11 сентября, заявляя о своей решимости делать все необходимое, чтобы наши люди были в безопасности», — заявил Трамп на траурном мероприятии у стен пентагона, обращаясь к близким жертв теракта, передает ТАСС.


Трамп общается с военными, которые присутствовали на траурной церемонии 11 сентября 2017 года. Фото: Reuters


Он также заявил, что Америку нельзя запугать. По словам Трампа, с 2001 года в борьбе с терроризмом погибли более 7 тысяч военных США.


Трамп пожимает руки собравшимся на траурной церемонии 11 сентября 2017 года. Фото: Reuters

11 сентября 2001 года 19 террористов (граждане Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ливана) захватили 4 пассажирских авиалайнера. Два самолета направили в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий авиалайнер врезался в здание Пентагона. Четвертый самолет упал в поле в штате Пенсильвания — его пассажиры и команда попытались отбить управление авиалайнером у террористов.


Президент поправляет венок. Фото: Reuters

В результате атак 110-этажные башни-близнецы обрушились. Погибло около трех тысяч человек из 80 стран мира. Известно, что на двух самолетах, которые врезались в небоскребы ВТЦ, в общей сложности погибли 157 человек. Кроме того, погибли 343 пожарных.

 
 
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Утром 11 сентября в 16-ю годовщину теракта в США президентская чета почтила минутой молчания память погибших во время нападения террористов. Церемонии прошли на...

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