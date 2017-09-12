Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против КНДР

Совет Безопасности ООН в понедельник наложил новые санкции на КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Соответствующая резолюция была принята единогласно после того, как США пошли на значительные уступки и отказались от идеи введения полного запрета на поставки в КНДР нефти и продуктов ее переработки, а также ряда других жестких мер.



Фото: пресс-служба Совета безопасности ООН

Тем не менее резолюция СБ ООН, которой был присвоен порядковый номер 2375, довела режим санкций в отношении КНДР до беспрецедентно сурового. Предполагается, что комплекс мер, который до сих пор включал эмбарго на импорт северокорейского угля, железной руды, морепродуктов, а также другого сырья и минералов, лишит Пхеньян средств для продолжения ракетно-ядерной программы. Однако власти КНДР до сегодняшнего дня демонстрировали изобретательность, обходя введенные против них рестрикции.

Кроме того, остаются вопросы относительно того, насколько добросовестно страны выполняют решения Совбеза. Так, в последнем докладе эксперты ООН сообщили, что Франция, Индия, Ирландия, Пакистан, Китай и еще семь стран за последний год импортировали железо, сталь и металлургические изделия из КНДР в нарушение введенных СБ санкций.

Санкции лишат Пхеньян 90% доходов

Предусмотренные резолюцией 2375 новые меры включают запрет на закупку у КНДР текстиля, а также эмбраго на поставки в страну природного газа и его конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР продуктов нефтепереработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и не более 2 млн баррелей в течение всего 2018 и последующих лет. Государства, осуществляющие подобные поставки, должны будут каждые 30 дней отчитываться перед специальным комитетом Совбеза о совершенных сделках, подтверждая, что в них не участвуют «лица и организации, связанные с ядерной или ракетной программами КНДР». В свою очередь комитет будет уведомлять страны, когда объемы поставок продуктов нефтепереработки приблизится к максимально допустимым объемам.

В принятой в понедельник резолюции не указываются конкретные ограничения по экспорту в КНДР сырой нефти. Вместо этого в документе говорится, что продажи углеводородного сырья в последующие годы не должны превышать объемы поставок за последние 12 месяцев. Согласно проекту резолюции, эти ограничения не будут распространяться на одобренные комитетом СБ поставки, которые носят гуманитарный характер и не связаны с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

Совбез также запретил создавать совместные предприятия с юридическими лицами из КНДР и уполномочил страны досматривать в открытом море суда, подозреваемые в нарушении эмбарго, действующего в отношении Пхеньяна.

По данным американской стороны, вкупе с ограничениями, введенными предыдущими резолюциями СБ ООН, осуществление новых санкций позволит лишить КНДР более 90% доходов от экспорта сырья и товаров, которые в 2016 году составили около $ 2,7 млрд. Только на продаже текстиля страна заработала около $ 760 млн. Кроме того, принятая в понедельник резолюция позволит сократить поставки в КНДР продуктов нефтепереработки на 55% с нынешних 4,5 млн баррелей в год, а в общей сложности импорт в страну углеводородов в случае полного осуществления санкций снизится на 30%, сообщили в постпредстве США при ООН.

Вашингтон пошел на серьезные уступки

Проект резолюции был распространен Соединенными Штатами среди членов Совбеза ООН на прошлой неделе и по итогам непростых переговоров претерпел существенные изменения. В частности, Вашингтон отказался от идеи введения полного эмбарго на поставки в КНДР углеводородов. Из принятого документа исчезли более жесткие ограничения на наем рабочих из КНДР, кроме того, принятая в понедельник резолюция не предусматривает введения санкций против лидера КНДР Ким Чен Ына, правительства страны и Трудовой партии Кореи (ТПК). Вместо этого в черный список включены некоторые структуры ТПК, в том числе ее Центральный военный комитет, а также министр народных вооруженных сил страны Пак Ён Сик.

По сравнению с первоначальным текстом в принятом в понедельник документе уделяется большее внимание необходимости мирного урегулирования ситуации вокруг КНДР, подтверждается важность уважения суверенитета всех государств, а также отмечается, что обострение ситуации на Корейском полуострове «может иметь опасные, крупномасштабные последствия для региональной безопасности».

США не ищут войны

По итогам голосования американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что очередное усиление санкций против КНДР «не доставляет удовольствия» США, но власти КНДР своими действиями не оставили международному сообществу другого выбора.

При этом дипломат в очередной раз подчеркнула, что Соединенные Штаты «не ищут войны» с КНДР. По ее словам, если Пхеньян согласится свернуть свою ядерную программу, то Вашингтон готов помириться. Если же КНДР продолжит свое «опасное поведение», то давление на него будет продолжено, отметила Хейли.

«Северокорейский режим одинок и находится во мраке. Мир никогда не примет вооруженную ядерным оружием Северную Корею. Мы пытались заставить КНДР делать правильные шаги. Теперь мы пытаемся предотвратить неправильные действия», — добавила Хейли.

Она поблагодарила Китай за поддержку предложенных США мер и отметила успешное взаимодействие главы Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина по проблеме КНДР.

РФ не приемлет ядерный статус КНДР

В свою очередь постпред РФ Василий Небензя заявил, что Москва поддержала решение об ужесточении санкций против КНДР, так как не приемлет ядерные амбиции страны, а также считает необходимым дать жесткий ответ на последнее испытание, проведенное Пхеньяном.

Он подтвердил, что Россия считает практически исчерпанным потенциал мер финансового давления на КНДР, а «дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения» экономики страны и могут спровоцировать глубокий гуманитарный кризис. «Мы поддержали резолюцию 2375, поскольку — при всей нашей убежденности в бесперспективности линии на бесконечное принуждение и отказ от диалога — оставлять ядерное испытание без жесткой реакции считаем неправильным», — пояснил дипломат.

Небензя напомнил участникам заседания слова президента РФ Владимира Путина о том, что отвести «сгущающуюся угрозу от Корейского полуострова можно не все новыми санкциями, а исключительно политическими методами». Как заявил дипломат, именно такой подход предложили Россия и Китай, выдвинув дорожную карту, предусматривающую шаги по снижению напряженности и созданию условий для возобновления переговорного процесса. «Считаем крупной ошибкой недооценку этой российско-китайской инициативы. Она остается на столе СБ ООН, и мы будем настаивать на ее рассмотрении», — указал постпред РФ.

Китай ждет сокращения военного присутствия США

О совместной инициативе Москвы и Пекина на заседании Совбеза говорил и постпред Китая Лю Цзеи. Он также настоятельно призвал США подтвердить свою приверженность миру, сократив военное присутствие на Корейском полуострове, а также отказаться от идеи смены режима в КНДР.

«Мы против войны в регионе. Стороны должны действовать хладнокровно, избегать любой риторики или действий, усиливающих разногласия», — подчеркнул дипломат. Он указал, что «рано или поздно» региональным игрокам нужно будет возобновить переговоры.

Лю Цзеи высказался против планов развертывания в Южной Корее американских комплексов ПРО THAAD в Южной Корее, отметив, что это «серьезно угрожает стратегическому балансу и интересам безопасности в регионе, в том числе Китаю». Представитель КНР также выразил обеспокоенность тем, что ужесточение санкций против Пхеньяна может привести к возникновению крупномасштабного гуманитарного кризиса.

КНДР продолжает бойкот заседаний Совбеза

Дипломаты КНДР в понедельник в очередной раз не явились на заседание Совета Безопасности ООН, в отличие от постпреда Республики Корея Чхо Тэ Юля. Выступая последним, тот заявил, что принятием новых санкций сообщество наций пытается склонить руководство КНДР к отказу от ядерных амбиций.

«Принятием новых жесточайших ограничительных мер мировое сообщество подтвердило приверженность стремлению не допустить разработки в КНДР ядерного оружия. Наша цель — не поставить КНДР на колени, но достичь мирного решения проблемы северокорейской ядерной программы», — сказал Чхо Тэ Юль. Он выразил благодарность США за подготовку резолюции Совбеза, а Китаю и России — за готовность к взаимодействию и поддержку новых санкций. Дипломат также выразил надежду на то, что принятые меры будут соблюдаться всеми странами.

Гуманитарные последствия санкций

Россия и Китай не случайно указывают на недопустимость удушения народа КНДР новыми рестрикциями, затрагивающими целые сектора экономики. По данным ООН, около 18 млн жителей КНДР лишены доступа к необходимому для поддержания здоровья рациону питания. При этом от хронического недоедания, провоцирующего задержки в развитии, страдает почти треть детей младше пяти лет.

В понедельник постпред Швеции Олоф Скуг выразил уверенность тем, что вводимые Совбезом ООН рестрикции учитывают гуманитарные потребности населения, однако проблема состоит в том, что Пхеньян сам провоцирует продовольственный кризис в стране, направляя огромные ресурсы не на удовлетворение нужд своих граждан, а на разработку оружия массового уничтожения.

Шведский дипломат высказался за расширение гуманитарных операций ООН в виду скорого наступления «суровой северокорейской зимы». «Никакие из принятых мер, предусмотренных резолюциями Совета, не должны помешать или осложнить гуманитарную деятельность ООН и ее партнеров», — подчеркнул он. Скуг также призвал в дополнение к санкционному давлению наращивать дипломатические усилия по разрядке ситуации на Корейском полуострове и поиску диалога.