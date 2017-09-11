Выдвижение кандидатуры Владимира Путина на очередной президентский срок будет проходить в два этапа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Кремле.



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Такая стратегия кампании Путина, рассказали собеседники издания, обсуждалась на закрытых совещаниях в администрации президента, прошедших в начале сентября.

Предполагается, что на первом этапе Путин даст принципиальное согласие на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. По данным источников издания, это произойдет в ноябре.

«Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно», — пояснил собеседник издания. Планируется, рассказал он, что объявление о выдвижении Путина на очередной срок будет напоминать прямую линию: общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении, качественная телевизионная картинка.

Второй этап предполагает юридическое выдвижение Владимира Путина как самовыдвиженца . Процедуру сбора подписей для выдвижения Путина, по словам источников издания, планируется начать «в самые поздние сроки», чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой.

К сбору подписей, пишет «Коммерсант», могут привлечь представителей «Единой России», но формально работать они будут как члены штаба Путина, а не по линии партии.

РБК, в свою очередь, сообщает со ссылкой на источники в администрации президента, что Кремль начал формировать списки доверенных лиц Путина на выборах. По словам источников издания, Кремль попросил власти регионов отобрать «узнаваемых лидеров общественного мнения, не чиновников и не депутатов», которые не участвовали в предыдущей президентской кампании Путина.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Российское законодательство позволяет Владимиру Путину баллотироваться на очередной срок.

Несмотря на то что Путин пока официально не объявлял о намерении выдвигать свою кандидатуру, источники СМИ в Кремле неоднократно сообщали, что идет активная подготовка к его президентской кампании.

Путин первый раз занял пост президента в 2000 году. Затем он был переизбран на второй срок — до 2008 года. В 2012 году Путин, занимавший пост премьер-министра, был вновь избран на пост президента — на этот раз на шестилетний срок. Соответствующие поправки, увеличивающие срок президентских полномочий с четырех до шести лет, были приняты в конце 2008 года.