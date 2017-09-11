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"Коммерсант" узнал о выдвижении Путина на очередной президентский срок в два этапа
12.09.2017 11:31 — Новости Мира | Tut.by
Выдвижение кандидатуры Владимира Путина на очередной президентский срок будет проходить в два этапа,
Такая стратегия кампании Путина, рассказали собеседники издания, обсуждалась на закрытых совещаниях в администрации президента, прошедших в начале сентября.
Предполагается, что на первом этапе Путин даст принципиальное согласие на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. По данным источников издания, это произойдет в ноябре.
«Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно», — пояснил собеседник издания. Планируется, рассказал он, что объявление о выдвижении Путина на очередной срок будет напоминать прямую линию: общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении, качественная телевизионная картинка.
Второй этап предполагает юридическое выдвижение Владимира Путина
К сбору подписей, пишет «Коммерсант», могут привлечь представителей «Единой России», но формально работать они будут как члены штаба Путина, а не по линии партии.
РБК, в свою очередь, сообщает со ссылкой на источники в администрации президента, что Кремль начал
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Российское законодательство позволяет Владимиру Путину баллотироваться на очередной срок.
Несмотря на то что Путин пока официально не объявлял о намерении выдвигать свою кандидатуру, источники СМИ в Кремле неоднократно сообщали, что идет активная подготовка к его президентской кампании.
Путин первый раз занял пост президента в 2000 году. Затем он был переизбран на второй срок — до 2008 года. В 2012 году Путин, занимавший пост премьер-министра, был вновь избран на пост президента — на этот раз на шестилетний срок. Соответствующие поправки, увеличивающие срок президентских полномочий с четырех до шести лет, были приняты в конце 2008 года.
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Такая стратегия кампании Путина, рассказали собеседники издания, обсуждалась на закрытых совещаниях в администрации президента, прошедших в начале сентября.
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