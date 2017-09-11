В крупных городах по всей России из-за анонимных звонков эвакуируют школы, вузы, вокзалы и торговые центры

В крупных городах по всей России 11−12 сентября в массовом порядке эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания из-за анонимных звонков о заложенных бомбах.

В некоторых регионах сотрудники правоохранительных органов сообщили журналистам, что проводятся учения. В других регионах власти утверждают, что никаких учений нет.

Частичный список городов и зданий, где за последние два дня была проведена эвакуация, выглядит так:

Пермь : девять школ, железнодорожный вокзал, автовокзал, два торговых центра, администрация города и городская дума

: девять школ, железнодорожный вокзал, автовокзал, два торговых центра, администрация города и городская дума Красноярск : семь магазинов и торговых центров

: семь магазинов и торговых центров Владивосток : пять торговых центров, автовокзал и общежитие

: пять торговых центров, автовокзал и общежитие Челябинск : 10 торгово-развлекательных центров

: 10 торгово-развлекательных центров Магадан : два кинотеатра, рынок, четыре школы и два вуза

: два кинотеатра, рынок, четыре школы и два вуза Екатеринбург : автовокзал, торговый центр и деловой центр

: автовокзал, торговый центр и деловой центр Ставрополь : администрация города, краевая дума, торговые центры, школы, университеты и общежития

: администрация города, краевая дума, торговые центры, школы, университеты и общежития Уфа : семь торговых центров

: семь торговых центров Омск : администрация города, отделение Пенсионного фонда, кинотеатры, школы, торговые центры

: администрация города, отделение Пенсионного фонда, кинотеатры, школы, торговые центры Брянск : более 10 торговых центров.

В Сургуте местные жители рассказали о масштабных проверках автомобилей на дорогах. Как сообщает «Ура.ру», водителей проверяют вооруженных люди в камуфляже.