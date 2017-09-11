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В крупных городах по всей России из-за анонимных звонков эвакуируют школы, вузы, вокзалы и торговые центры

12.09.2017 13:52 — Новости Мира | Tut.by  
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В крупных городах по всей России 11−12 сентября в массовом порядке эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания из-за анонимных звонков о заложенных бомбах.

В некоторых регионах сотрудники правоохранительных органов сообщили журналистам, что проводятся учения. В других регионах власти утверждают, что никаких учений нет.

Частичный список городов и зданий, где за последние два дня была проведена эвакуация, выглядит так:

  • Пермь: девять школ, железнодорожный вокзал, автовокзал, два торговых центра, администрация города и городская дума
  • Красноярск: семь магазинов и торговых центров
  • Владивосток: пять торговых центров, автовокзал и общежитие
  • Челябинск: 10 торгово-развлекательных центров
  • Магадан: два кинотеатра, рынок, четыре школы и два вуза
  • Екатеринбург: автовокзал, торговый центр и деловой центр
  • Ставрополь: администрация города, краевая дума, торговые центры, школы, университеты и общежития
  • Уфа: семь торговых центров
  • Омск: администрация города, отделение Пенсионного фонда, кинотеатры, школы, торговые центры
  • Брянск: более 10 торговых центров.

В Сургуте местные жители рассказали о масштабных проверках автомобилей на дорогах. Как сообщает «Ура.ру», водителей проверяют вооруженных люди в камуфляже.

 
 
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В некоторых регионах сотрудники правоохранительных органов сообщили журналистам, что проводятся учения. В других регионах власти утверждают, что никаких учений...

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