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В крупных городах по всей России из-за анонимных звонков эвакуируют школы, вузы, вокзалы и торговые центры
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В крупных городах по всей России 11−12 сентября в массовом порядке эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания из-за анонимных звонков о заложенных бомбах.
В некоторых регионах сотрудники правоохранительных органов сообщили журналистам, что проводятся учения. В других регионах власти утверждают, что никаких учений нет.
Частичный список городов и зданий, где за последние два дня была проведена эвакуация, выглядит так:
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Пермь: девять школ, железнодорожный вокзал, автовокзал, два торговых центра, администрация города и городская дума
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Красноярск: семь магазинов и торговых центров
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Владивосток: пять торговых центров, автовокзал и общежитие
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Челябинск: 10 торгово-развлекательных центров
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Магадан: два кинотеатра, рынок, четыре школы и два вуза
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Екатеринбург: автовокзал, торговый центр и деловой центр
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Ставрополь: администрация города, краевая дума, торговые центры, школы, университеты и общежития
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Уфа: семь торговых центров
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Омск: администрация города, отделение Пенсионного фонда, кинотеатры, школы, торговые центры
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Брянск: более 10 торговых центров.
В Сургуте местные жители рассказали о масштабных проверках автомобилей на дорогах. Как сообщает «Ура.ру», водителей проверяют вооруженных люди в камуфляже.
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В некоторых регионах сотрудники правоохранительных органов сообщили журналистам, что проводятся учения. В других регионах власти утверждают, что никаких учений...
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