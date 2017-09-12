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В Ираке россиянина приговорили к смертной казни

12.09.2017 18:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Россиянина, состоявшего в ИГ, приговорили к смертной казни в Ираке. Его обвиняют в проведении террористических операций против служб безопасности Ирака с 2015 года. Информацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Высший судебный совет Ирака вынес смертный приговор через повешение гражданину России, обвиняемому в принадлежности к ИГ. Об этом сообщает иракский телеканал «Аль-Сумария».

По данным Центрального уголовного суда, россиянин состоял в так называем батальоне «Заркави», одной из боевых группировок ИГ, заявил представитель суда Абдул Саттара.

Россиянин был задержан во время освобождения правого берега Мосула, когда у него закончились боеприпасы​. Он также признал свою вину в организации нескольких террористических операций против служб безопасности Ирака с 2015 года.

Смертный приговор был вынесен в соответствии со статьей 4/1 закона о борьбе с терроризмом. Решение суда можно будет обжаловать. Как отмечает «Аль-Сумария», в Ираке время от времени выносятся смертные приговоры боевикам ИГ, обвиняемым в организации терактов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РБК сообщения о приговоренном в Ираке к смертной казни россиянине.

«Эксперты занимаются данной ситуацией», — уточнила она.

Неоднократно появлялись сообщения о том, что на стороне боевиков ИГ воюют россияне. Так, в апреле президент Владимир Путин заявлял, что за террористов воюют 20 тыс. иностранцев, из которых 10 тыс. — выходцы СНГ и России. В июне на Петербургском экономическом форуме Путин уточнил, что россиян среди боевиков ИГ — 4 тыс. человек.

Мосул в июле был освобожден иракскими и курдскими войсками при поддержке международной коалиции, возглавляемой США.

 
 
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Россиянина, состоявшего в ИГ, приговорили к смертной казни в Ираке. Его обвиняют в проведении террористических операций против служб безопасности Ирака с 2015 года.

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