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Эвакуация тысяч людей из ТЦ, школ, вузов и администраций по всей России. Что происходит
12.09.2017 19:19 — Новости Мира | Tut.by
Эвакуация объектов инфраструктуры в разных городах России массово проводится с 10 сентября; первым был Омск.
Вечером этого дня, в общероссийский единый день голосования, неизвестный сообщил, что администрация Омска, где в том числе находится городская избирательная комиссия, заминирована. Полиция проверила здание, но опасных предметов не нашла. В ночь на 11 сентября полиции Омска сообщили о минировании нескольких кинотеатров и торговых центров. Рано утром 11 сентября в омскую мэрию вновь позвонили и заявили о бомбе. «Поступил звонок. Мы эвакуируем людей. Это не учения», —
11 и 12 сентября из-за анонимных звонков
Общее число эвакуированных людей в российских городах пока неизвестно, однако только в Омске
Егор Самсонов, один из эвакуированных из екатеринбургского ТЦ «Гринвич», рассказал «Медузе», что эвакуация началась около 23.40. «Мы с девушкой смотрели фильм „Оно“. И примерно на середине фильма в зал зашел охранник и очень странно объявил: „ТЦ эвакуируют в связи с угрозой теракта, все на выход“. Это было больше похоже на пранк, кино продолжалось, а охранник вышел. Мы с девушкой собрались и, как все, абсолютно спокойно встали и вышли. Пока шли мимо охранников, я услышал: где-то что-то заминировано. Пока выходили из кинотеатра, люди вели себя тихо, общались только охранники и персонал, но выйдя на улицу, все стали шутить и обсуждать случившееся. Обидно, что из-за этих террористов мы не смогли досмотреть интересный фильм», — говорит Самсонов.
Эвакуации объектов в городах России продолжаются. 12 сентября в Перми, где утром из разных учреждений эвакуировали около шести тысяч человек, после нескольких сообщений о бомбах в учебных заведениях
Днем 12 сентября в Москве провели эвакуацию в Российском университете дружбы народов (РУДН). Источник в университете сообщил «Медузе», что речь идет об учебной тревоге, которую устраивают раз в семестр.
Кто стоит за сотнями звонков о заложенных бомбах, неизвестно. В некоторых городах ведомства официально
Прокуратура Севастополя
В Брянске, где эвакуировали людей из торговых центров, происходящее
Федеральные ведомства отказываются объяснять, что происходит. В пресс-службе МЧС России «Медузе» заявили, что никаких учений ведомство сейчас не проводит. В пресс-службе МВД РФ добавили, что «не знают о связи учений и эвакуаций». В ФСБ отказались комментировать эту тему.
Это не первый случай, когда сообщения о возможных терактах появляются сразу в нескольких городах. «Медуза», в частности, подробно рассказывала об уголовном деле, возбужденном в 2016 году — после того как 17 октября администрации Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Ярославля и еще нескольких городов одновременно получили анонимные сообщения о готовящихся взрывах и терактах (все они были ложными).
Кроме того, известны случаи, когда «телефонные террористы» на протяжении длительного времени добиваются эвакуаций учреждений в отдельно взятых городах. Так, в 2015 году «телефонные террористы» с Украины больше полугода
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11 и 12 сентября из-за анонимных звонков эвакуации проводили сразу в нескольких крупных городах России.
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