Эвакуация тысяч людей из ТЦ, школ, вузов и администраций по всей России. Что происходит

Эвакуация объектов инфраструктуры в разных городах России массово проводится с 10 сентября; первым был Омск.



Эвакуация посетителей из торгового центра «Мега» в Омске, 11 сентября 2017 года. Cообщество «Омск ВК» «ВКонтакте»

Вечером этого дня, в общероссийский единый день голосования, неизвестный сообщил, что администрация Омска, где в том числе находится городская избирательная комиссия, заминирована. Полиция проверила здание, но опасных предметов не нашла. В ночь на 11 сентября полиции Омска сообщили о минировании нескольких кинотеатров и торговых центров. Рано утром 11 сентября в омскую мэрию вновь позвонили и заявили о бомбе. «Поступил звонок. Мы эвакуируем людей. Это не учения», — сказали «Интерфаксу» в мэрии. Бомбы в здании опять не обнаружили. Также в Омске эвакуировали крупные гостиницы, рынки, отделения Пенсионного фонда России и школы.

11 и 12 сентября из-за анонимных звонков эвакуации проводили сразу в нескольких крупных городах России. Людей выводили из вокзалов, школ, вузов, администраций, торговых центров, кинотеатров по всей стране — в Красноярске, Перми, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Брянске, Челябинске, Ставрополе, Уфе, Магадане, Рязании других городах. В большинстве городов граждан эвакуировали сразу со многих объектов: например, в Омске — с 56, в Ставрополе — с 42. По сообщениям правоохранительных органов, все эвакуации проводились после звонков о взрывных устройствах в общественных местах; они поступали в полицию на протяжении более чем восьми часов.

Общее число эвакуированных людей в российских городах пока неизвестно, однако только в Омске сообщается о семи тысячах человек. «Мы шли мимо ТЦ „Омский“. Видели кучу людей на улице. Кто-то просто стоял, кто-то, постояв, уходил по своим делам. Было много охраны, полиция, стояли скорая, пожарная машина. Подходы к ТЦ были перекрыты сигнальной лентой до самой проезжей части, не разрешали зайти даже на крыльцо», — рассказала «Медузе» свидетельница событий Елизавета.

Егор Самсонов, один из эвакуированных из екатеринбургского ТЦ «Гринвич», рассказал «Медузе», что эвакуация началась около 23.40. «Мы с девушкой смотрели фильм „Оно“. И примерно на середине фильма в зал зашел охранник и очень странно объявил: „ТЦ эвакуируют в связи с угрозой теракта, все на выход“. Это было больше похоже на пранк, кино продолжалось, а охранник вышел. Мы с девушкой собрались и, как все, абсолютно спокойно встали и вышли. Пока шли мимо охранников, я услышал: где-то что-то заминировано. Пока выходили из кинотеатра, люди вели себя тихо, общались только охранники и персонал, но выйдя на улицу, все стали шутить и обсуждать случившееся. Обидно, что из-за этих террористов мы не смогли досмотреть интересный фильм», — говорит Самсонов.

Эвакуации объектов в городах России продолжаются. 12 сентября в Перми, где утром из разных учреждений эвакуировали около шести тысяч человек, после нескольких сообщений о бомбах в учебных заведениях отменили занятия во всех школах.

Днем 12 сентября в Москве провели эвакуацию в Российском университете дружбы народов (РУДН). Источник в университете сообщил «Медузе», что речь идет об учебной тревоге, которую устраивают раз в семестр.

Кто стоит за сотнями звонков о заложенных бомбах, неизвестно. В некоторых городах ведомства официально заявили , что в эвакуациях виноваты телефонные террористы. Например, в управлении МВД по Челябинской области сообщили, что вечером 11 сентября в полицию на протяжении трех часов поступали ложные сообщения о подозрительных объектах. Звонившие использовали IP-телефонию, подчеркнули в ведомстве. Неофициально в полиции говорили , что звонки поступали из-за границы и что это была «спланированная акция». В Челябинске созвано внеочередное совещание антитеррористической комиссии, усилены меры безопасности и досмотр на входе на популярные городские объекты.

Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по факту заведомо ложных сообщений о бомбах.

В Брянске, где эвакуировали людей из торговых центров, происходящее объяснили учениями. «Чтобы не было паники перед выборами [10 сентября], учения запланировали на следующий день», — писало издание «Брянские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В Сургуте, где также проходили эвакуации, антитеррористические учения проводит УФСБ по Тюменской области, там это подтвердила пресс-служба ведомства. «В городе куча людей с автоматами, в камуфляже. На дорогах тормозят всех подряд, перекрыта дорога в буквальном смысле», — рассказывают местные жители.

Федеральные ведомства отказываются объяснять, что происходит. В пресс-службе МЧС России «Медузе» заявили, что никаких учений ведомство сейчас не проводит. В пресс-службе МВД РФ добавили, что «не знают о связи учений и эвакуаций». В ФСБ отказались комментировать эту тему.

Это не первый случай, когда сообщения о возможных терактах появляются сразу в нескольких городах. «Медуза», в частности, подробно рассказывала об уголовном деле, возбужденном в 2016 году — после того как 17 октября администрации Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Ярославля и еще нескольких городов одновременно получили анонимные сообщения о готовящихся взрывах и терактах (все они были ложными).

Кроме того, известны случаи, когда «телефонные террористы» на протяжении длительного времени добиваются эвакуаций учреждений в отдельно взятых городах. Так, в 2015 году «телефонные террористы» с Украины больше полугода звонили в крупные торговые центры Петербурга с ложными сообщениями о бомбах. Они на протяжении полугода требовали от властей города и Ленинградской области, а также от администраций торговых центров денег за прекращение звонков. Было ли выполнено их требование, неизвестно, но звонки в итоге прекратились.