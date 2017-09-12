ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госдеп: США применят меры против Китая и РФ, если те не окажут давления на КНДР

12.09.2017 20:47 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Соединенные Штаты хотят работать с Китаем и Россией по вопросу давления на КНДР, но Вашингтон также готов к односторонним мерам, если Москва и Пекин не будут действовать. Об этом во вторник на слушаниях в конгрессе заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

«Мы надеемся работать с Китаем и Россией для разрешения этой проблемы, и мы продолжим принимать участие в диалоге о том, как продолжать давление в отношении КНДР. Мы также дали ясно понять, что если Китай и Россия не будут действовать, мы станем применять инструменты, которые есть в нашем распоряжении», — сказала Торнтон членам комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Она напомнила, что в прошлом месяце США ввели санкции в отношении компаний и физических лиц в Китае и России, которые «поддерживают КНДР». «Мы продолжим предпринимать шаги в многостороннем и одностороннем порядке с тем, чтобы помешать нелегальной активности Северной Кореи, где бы она ни происходила», — резюмировала дипломат, заметив, что РФ и КНР «должны воспользоваться своим влиянием» на Пхеньян.

 
 
Ссылка на источник 97
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты хотят работать с Китаем и Россией по вопросу давления на КНДР, но Вашингтон также готов к односторонним мерам, если Москва и Пекин не будут...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Эвакуация тысяч людей из ТЦ, школ, вузов и администраций по всей России. Что происходит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика