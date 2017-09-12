Госдеп: США применят меры против Китая и РФ, если те не окажут давления на КНДР

Соединенные Штаты хотят работать с Китаем и Россией по вопросу давления на КНДР, но Вашингтон также готов к односторонним мерам, если Москва и Пекин не будут действовать. Об этом во вторник на слушаниях в конгрессе заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

«Мы надеемся работать с Китаем и Россией для разрешения этой проблемы, и мы продолжим принимать участие в диалоге о том, как продолжать давление в отношении КНДР. Мы также дали ясно понять, что если Китай и Россия не будут действовать, мы станем применять инструменты, которые есть в нашем распоряжении», — сказала Торнтон членам комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Она напомнила, что в прошлом месяце США ввели санкции в отношении компаний и физических лиц в Китае и России, которые «поддерживают КНДР». «Мы продолжим предпринимать шаги в многостороннем и одностороннем порядке с тем, чтобы помешать нелегальной активности Северной Кореи, где бы она ни происходила», — резюмировала дипломат, заметив, что РФ и КНР «должны воспользоваться своим влиянием» на Пхеньян.