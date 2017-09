У Дональда Трампа родился девятый внук

Президент США Дональд Трамп 12 сентября снова стал дедушкой, уже в девятый раз. В семье 33-летнего среднего сына главы США утром родился первенец. Об этом Эрик Трамп написал в Twitter.

«Лара Трамп и я рады сообщить о рождении Эрика Люка Трампа в 8.50 утра (15.50 по минскому времени. — Прим. ред.)», — написал Эрик.