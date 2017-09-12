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У Дональда Трампа родился девятый внук

12.09.2017 22:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп 12 сентября снова стал дедушкой, уже в девятый раз. В семье 33-летнего среднего сына главы США утром родился первенец. Об этом Эрик Трамп написал в Twitter.

«Лара Трамп и я рады сообщить о рождении Эрика Люка Трампа в 8.50 утра (15.50 по минскому времени. — Прим. ред.)», — написал Эрик.

Хозяин Белого дома уже поздравил молодых родителей, также сделав публикацию в соцсети.

«Поздравляю Эрика и Лару с рождением их сына Эрика Люка Трампа этим утром!» — написал Дональд Трамп в Twitter.

У Дональда Трампа пятеро детей. Двое старших — Дональд-младший и Иванка — уже подарили ему восемь внуков.

 
 
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Президент США Дональд Трамп 12 сентября снова стал дедушкой, уже в девятый раз.

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