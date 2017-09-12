У Дональда Трампа родился девятый внук

Президент США Дональд Трамп 12 сентября снова стал дедушкой, уже в девятый раз. В семье 33-летнего среднего сына главы США утром родился первенец. Об этом Эрик Трамп написал в Twitter.

«Лара Трамп и я рады сообщить о рождении Эрика Люка Трампа в 8.50 утра (15.50 по минскому времени. — Прим. ред.)», — написал Эрик.

. @LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric «Luke» Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8 — Eric Trump (@EricTrump) 12 сентября 2017 г.

Хозяин Белого дома уже поздравил молодых родителей, также сделав публикацию в соцсети.

«Поздравляю Эрика и Лару с рождением их сына Эрика Люка Трампа этим утром!» — написал Дональд Трамп в Twitter.

Congratulations to Eric & Lara on the birth of their son, Eric «Luke» Trump this morning! https://t.co/Aw0AV82XdE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 сентября 2017 г.

У Дональда Трампа пятеро детей. Двое старших — Дональд-младший и Иванка — уже подарили ему восемь внуков.