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Антитеррористическая операция в Барселоне: из храма Саграда Фамилия эвакуировали людей
12.09.2017 22:31 — Новости Мира | Tut.by
В Барселоне 12 сентября полиция провела антитеррористическую операцию около храма Саграда Фамилия,
В ходе операции эвакуировали людей из храма. Полиция проверяла припаркованный неподалеку фургон. Территория была оцеплена, на место прибыли саперы.
Из соображений безопасности полиция эвакуировала также людей из близлежащих магазинов и перекрыла ведущие к храму дороги.
В итоге специалисты не обнаружили опасных веществ в фургоне, тревога оказалась ложной,
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Напомним, 17 августа микроавтобус
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В ходе операции эвакуированы люди из храма. В полиции сообщили, что проверяют припаркованный неподалеку фургон. Территория оцеплена, на место прибыли саперы.
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