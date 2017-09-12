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Антитеррористическая операция в Барселоне: из храма Саграда Фамилия эвакуировали людей

12.09.2017 22:31 — Новости Мира | Tut.by  
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В Барселоне 12 сентября полиция провела антитеррористическую операцию около храма Саграда Фамилия, информируют правоохранители в Twitter.


Фото: Reuters

В ходе операции эвакуировали людей из храма. Полиция проверяла припаркованный неподалеку фургон. Территория была оцеплена, на место прибыли саперы.

Из соображений безопасности полиция эвакуировала также людей из близлежащих магазинов и перекрыла ведущие к храму дороги.

В итоге специалисты не обнаружили опасных веществ в фургоне, тревога оказалась ложной, заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в причастности к терактам в Каталонии готовили теракт в соборе Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства) в Барселоне.

Напомним, 17 августа микроавтобус наехал на пешеходов в Барселоне. Несколькими часами позже группа террористов пыталась совершить аналогичный теракт в курортном каталонском городке Камбрильсе. Жертвами терактов стали 15 человек, более 130 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».

 
 
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В ходе операции эвакуированы люди из храма. В полиции сообщили, что проверяют припаркованный неподалеку фургон. Территория оцеплена, на место прибыли саперы.

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