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СМИ рассказали о переданном Трампу плане Кремля по полному примирению

13.09.2017 00:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Москва разработала и передала администрации Дональда Трампа план полной и быстрой нормализации отношений между Россией и США, однако лишь немногие из его положений получили шанс быть воплощенными в жизнь, сообщает издание Buzzfeed. В статье говорится, что редакция ознакомилась с документом, в котором были перечислены российские предложения, направленные в Вашингтон.


Владимир Путин и Дональд Трамп, Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: Reuters

По информации издания, план урегулирования поступил из Москвы в течение третьего месяца пребывания Трампа у власти.

Вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс охарактеризовал документ, который ему передали для ознакомления, как «дорожную карту» для полномасштабной нормализации российско-американских отношений.

Проект предусматривал полное восстановление дипломатических и военных каналов связи, а также контактов между разведслужбами. Эти области сотрудничества оказались наиболее пострадавшими в результате событий в Украине и Сирии, отмечают авторы статьи.

По плану предполагалось в ближайшие недели после его одобрения организовать ​встречу спецпредставителя президента РФ по кибербезопасности Андрея Крутских с американскими коллегами для обсуждения вопросов «информационной безопасности». Кроме того, в нем были пункты о переговорах по Афганистану, иранской ядерной проблеме, конфликту в Украине, ситуации на Корейском полуострове. Москва предложила также организовать личные встречи ​руководителей ЦРУ, ФБР, Совета национальной безопасности США и главы Пентагона с их российскими коллегами и возобновления ряда каналов связи между США и Россией, которые были закрыты при предыдущем президенте Бараке Обаме.

Российское посольство в Вашингтоне отказались обсуждать документ, отмечает издание. «Мы не комментируем закрытые двусторонние переговоры, это нормальная дипломатическая практика», — цитируют авторы материала ответ посольства.

 
 
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Администрация Дональда Трампа в первые недели своей работы получила из Москвы полномасштабный план быстрого восстановления отношений между Россией и США.

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