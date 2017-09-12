Пхеньян полностью отвергает новый пакет санкций, предусмотренный резолюцией, которую принял Совет Безопасности ООН. Об этом в среду сообщило министерство иностранных дел КНДР.

«Резолюция» была сфабрикована США, которые пускают в ход все недостойные и агрессивные средства и методы. КНДР самым решительным образом осуждает и категорически отвергает «резолюцию 2375″ СБ ООН о санкциях, которые являются продуктом отвратительной провокации, направленной на то, чтобы лишить КНДР ее законного права на самооборону и полностью задушить государство и его граждан полномасштабной экономической блокадой», — цитирует заявление внешнеполитического ведомства агентство ЦТАК .

Как отмечается в тексте, новая резолюция ООН еще раз подтверждает, что КНДР избрала верный путь, и Пхеньян удвоит усилия, чтобы «обеспечить суверенитет страны, ее право на существование и сохранение мира и безопасности в регионе путем достижения практического равновесия с США».

Напомним, накануне Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против КНДР: они лишат Пхеньян 90% доходов.

Новые меры включают запрет на закупку у КНДР текстиля, а также эмбарго на поставки в страну природного газа и его конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР продуктов нефтепереработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и не более 2 млн баррелей в течение всего 2018 и последующих лет. Совбез также запретил создавать совместные предприятия с юридическими лицами из КНДР и уполномочил страны досматривать в открытом море суда, подозреваемые в нарушении эмбарго, действующего в отношении Пхеньяна.