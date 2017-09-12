Полиция Барселоны не нашла взрывчатки возле церкви Саграда-Фамилия

В столице Каталонии прошла антитеррористическая операция. Позднее тревога была объявлена ложной.



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Полиция Каталонии провела вечером во вторник, 12 сентября, антитеррористическую операцию в центре столицы региона, однако позднее объявила, что тревога была ложной. В ходе операции была оцеплена территория , примыкающая к храму Святого Семейства (Саграда-Фамилия), взрывотехники обследовали несколько автомобилей, в частности, подозрительный автофургон, припаркованный близ храма, но не нашли в нем взрывчатки.

Эвакуированы были сотни посетителей главной барселонской достопримечательности, а также персонал, работающий в церкви. Доступ к близлежащей станции метро был закрыт, сообщила в Twitter служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии. Местные СМИ сообщили о том, что был задержан по меньшей мере один человек.

Почти месяц назад столица Каталонии стала целью террористов. 17 августа автофургон въехал в людей на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны. В результате погибли 16 человек, еще 130 были ранены. Через несколько часов после этого в Камбрильсе в 100 километрах южнее столицы Каталонии группа злоумышленников пыталась прорваться на автомобиле к пешеходной зоне. Машина перевернулась, а в завязавшейся перестрелке с полицией террористы были убиты.