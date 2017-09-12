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Полиция Барселоны не нашла взрывчатки возле церкви Саграда-Фамилия
13.09.2017 07:04 — Новости Мира | Tut.by
В столице Каталонии прошла антитеррористическая операция. Позднее тревога была объявлена ложной.
Полиция Каталонии провела вечером во вторник, 12 сентября, антитеррористическую операцию в центре столицы региона, однако позднее объявила, что тревога была ложной. В ходе операции была
Эвакуированы были сотни посетителей главной барселонской достопримечательности, а также персонал, работающий в церкви. Доступ к близлежащей станции метро был закрыт, сообщила в Twitter служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии. Местные СМИ сообщили о том, что был задержан по меньшей мере один человек.
Почти месяц назад столица Каталонии стала целью террористов. 17 августа автофургон
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В столице Каталонии прошла антитеррористическая операция. Позднее тревога была объявлена ложной.
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