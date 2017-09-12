Детали проекта резолюции России по миссии ООН на Донбассе попали в СМИ

Россия предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения. Это следует из подготовленного РФ проекта резолюции Совета Безопасности ООН, копия которого попала некоторым представителям СМИ, сообщает ТАСС и « Интерфакс ».



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В документе предлагается «учредить после полного отвода сил и оборудования от фактической линии соприкосновения на шестимесячный период Миссию ООН по содействию защите СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины с главой миссии, который будет докладывать непосредственно Генеральному секретарю».

В тексте также говорится, что состав миссии должен быть согласован с представителями Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Согласно проекту резолюции, миссия «будет представлять собой вооруженную стрелковым оружием миссию, уполномоченную исключительно обеспечивать безопасность групп наблюдателей СММ ОБСЕ», которые осуществляют «круглосуточный мониторинг в зонах разведения сил и средств сторон».

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил , что наличие миротворцев ООН на Донбассе помогло бы разрешению конфликта в Украине, но они должны находиться исключительно на линии разграничения. Он так же поручил МИД России внести в СБ ООН соответствующую резолюцию.

«Мы выступаем за развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на всем Донбассе. Она будет иметь целью не консервацию российской оккупации, не легализацию российского присутствия, а обеспечение длительного мира в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и полное восстановление территориальной целостности нашего государства. Будущая миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы. Это априори исключает участие в ней представителей страны-агрессора или сторон конфликта. Никакого согласования с российскими боевиками параметров участия будущей миссии ООН идти не может», — считает президент Украины Петр Порошенко.