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Детали проекта резолюции России по миссии ООН на Донбассе попали в СМИ
13.09.2017 07:46 — Новости Мира | Tut.by
Россия предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения. Это следует из подготовленного РФ проекта резолюции Совета Безопасности ООН, копия которого попала некоторым представителям СМИ, сообщает
В документе предлагается «учредить после полного отвода сил и оборудования от фактической линии соприкосновения на шестимесячный период Миссию ООН по содействию защите СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины с главой миссии, который будет докладывать непосредственно Генеральному секретарю».
В тексте также говорится, что состав миссии должен быть согласован с представителями Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Согласно проекту резолюции, миссия «будет представлять собой вооруженную стрелковым оружием миссию, уполномоченную исключительно обеспечивать безопасность групп наблюдателей СММ ОБСЕ», которые осуществляют «круглосуточный мониторинг в зонах разведения сил и средств сторон».
Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин
«Мы выступаем за развертывание полноценной
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Россия предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев...
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