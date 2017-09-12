ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Детали проекта резолюции России по миссии ООН на Донбассе попали в СМИ

13.09.2017 07:46 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Россия предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения. Это следует из подготовленного РФ проекта резолюции Совета Безопасности ООН, копия которого попала некоторым представителям СМИ, сообщает ТАСС и «Интерфакс».


Фото: Reuters

В документе предлагается «учредить после полного отвода сил и оборудования от фактической линии соприкосновения на шестимесячный период Миссию ООН по содействию защите СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины с главой миссии, который будет докладывать непосредственно Генеральному секретарю».

В тексте также говорится, что состав миссии должен быть согласован с представителями Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Согласно проекту резолюции, миссия «будет представлять собой вооруженную стрелковым оружием миссию, уполномоченную исключительно обеспечивать безопасность групп наблюдателей СММ ОБСЕ», которые осуществляют «круглосуточный мониторинг в зонах разведения сил и средств сторон».

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе помогло бы разрешению конфликта в Украине, но они должны находиться исключительно на линии разграничения. Он так же поручил МИД России внести в СБ ООН соответствующую резолюцию.

«Мы выступаем за развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на всем Донбассе. Она будет иметь целью не консервацию российской оккупации, не легализацию российского присутствия, а обеспечение длительного мира в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и полное восстановление территориальной целостности нашего государства. Будущая миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы. Это априори исключает участие в ней представителей страны-агрессора или сторон конфликта. Никакого согласования с российскими боевиками параметров участия будущей миссии ООН идти не может», — считает президент Украины Петр Порошенко.

 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Полиция Барселоны не нашла взрывчатки возле церкви Саграда-Фамилия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика