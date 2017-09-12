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Юнкер выступил за скорейшее присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

13.09.2017 13:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер считает необходимым скорейшее присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Об этом он заявил в среду во время программного выступления в Европарламенте в Страсбурге.

«Необходимо, чтобы Болгария и Румыния присоединились к Шенгенской зоне в скором времени, а вслед за ними — Хорватия», — сказал Юнкер.

Он также отметил, что Турция стремительно отдаляется от Евросоюза, но Европа оставляет дверь открытой для турецкого народа и всех, кто желает сотрудничать с ЕС на основе общих ценностей.

«Я обращаюсь с призывом к турецким властям: освободите наших журналистов, и не только наших. Прекратите оскорблять наших руководителей, называя их фашистами и нацистами», — указал он.

По словам Юнкера, Европа является «континентом зрелой демократии». «Те, кто сознательно оскорбляют его, уничтожают все возможности навести мосты. У меня иногда возникает ощущение, что некоторые в Турции хотят сжечь все мосты, чтобы затем обвинить ЕС в срыве переговоров о присоединении Турции [к союзу]», — заметил он.

Со своей стороны, подчеркнул глава Еврокомиссии, Европа по-прежнему «протягивает руку» дружбы Турции, как и всем, «кто готов с нами сотрудничать на основе наших ценностей».

В настоящее время Евросоюз объединяет 28 стран, 22 из них являются членами Шенгенской зоны. На территориях, охваченных этим соглашением, проживают свыше 400 млн человек.

 
 
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Он также отметил, что Турция стремительно отдаляется от Евросоюза, но Европа оставляет дверь открытой для турецкого народа и всех, кто желает сотрудничать с ЕС на...

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