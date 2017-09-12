В Москве из четырех ТЦ, трех вокзалов и вуза эвакуировали людей из-за сообщений о минировании

Днем 13 сентября из восьми объектов в Москве пришлось эвакуировать людей из-за поступивших сообщений о якобы минировании, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Оперативные службы города проверяют информацию об угрозе взрыва сразу по нескольким адресам в Москве: на Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах, идет эвакуация из торговых центров „Метрополис“, „Афимолл сити“ и „Город“, а также из МГМУ им. Сеченова», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что правоохранители получили звонок от анонима. Также проверяется информация об угрозе взрыва в ТЦ «Щелково».

Анонимные звонки о минировании различных городских объектов поступают во многих российских населенных пунктах уже третий день: первым был Омск. Каждый раз правоохранители эвакуируют посетителей торговых центров, вузов, администраций, гостиниц, школ, поликлиник и других объектов. 11 и 12 сентября телефонным атакам подверглись в Красноярске, Перми, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Брянске, Челябинске, Ставрополе, Уфе, Магадане, Рязани и других городах. Сегодня звонки продолжились в Петропавловск-Камчатском, Иркутске, Якутске, Самаре, Саратове, Хабаровске, Томске, Кемерово и других.

Экстренные службы ни разу пока не обнаружили взрывчатых веществ в указанных местах. В МВД заявили, что звонки поступают с виртуальных номеров.