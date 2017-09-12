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В Москве из четырех ТЦ, трех вокзалов и вуза эвакуировали людей из-за сообщений о минировании
13.09.2017 16:52 — Новости Мира | Tut.by
Днем 13 сентября из восьми объектов в Москве пришлось эвакуировать людей из-за поступивших сообщений о якобы минировании, передает
«Оперативные службы города проверяют информацию об угрозе взрыва сразу по нескольким адресам в Москве: на Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах, идет эвакуация из торговых центров „Метрополис“, „Афимолл сити“ и „Город“, а также из МГМУ им. Сеченова», — сказал собеседник агентства.
Сообщается, что правоохранители получили звонок от анонима. Также проверяется информация об угрозе взрыва в ТЦ «Щелково».
Анонимные звонки о минировании различных городских объектов поступают во многих российских населенных пунктах уже третий день: первым был Омск. Каждый раз правоохранители эвакуируют посетителей торговых центров, вузов, администраций, гостиниц, школ, поликлиник и других объектов.
Экстренные службы ни разу пока не обнаружили взрывчатых веществ в указанных местах. В МВД заявили, что звонки поступают с виртуальных номеров.
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Днем 13 сентября из восьми объектов в Москве пришлось эвакуировать людей из-за поступивших сообщений о якобы минировании.
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