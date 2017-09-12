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Цена на нефть марки Brent впервые за пять месяцев превысила 55 долларов

13.09.2017 20:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Цена за баррель нефти марки Brent впервые с середины апреля 2017 года превысила $ 55. Предыдущую отметку в $ 54 нефть, по словам аналитиков, взяла из-за ураганов «Харви» и «Ирма», от которых пострадало побережье США.

Мировые цены на нефть марки Brent впервые с середины апреля 2017 года поднялись выше отметки $ 55 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,36% и составила $ 55,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $ 55 за баррель 19 апреля 2017 года.

Ранее в сентябре стоимость барреля нефти марки Brent превысила $ 54 за баррель. Финансовые аналитики тогда связали повышение цены на нефть с тем, что США еще не успели оправиться от разрушений, вызванных ураганом «Харви» в Техасе и Луизиане, а уже столкнулись с перспективой пострадать от новых стихийных бедствий — ураганов «Ирма» и «Катя». ​

 
 
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В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $ 55 за баррель 19 апреля 2017 года.

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