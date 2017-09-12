Минюст Украины: оснований для экстрадиции Саакашвили из Украины в Грузию пока нет

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили не будет выдворен из Украины на родину, пока в Грузии не завершится рассмотрение уголовных дел в отношении него, заявил замглавы Минюста Денис Чернышев, передает «112 Украина» .



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По словам Чернышева, оснований для выдворения Саакашвили из Украины на данный момент нет, поскольку в Грузии ему не был вынесен обвинительный приговор.

«Ничего в Украине не случилось, кроме перехода Саакашвили через границу. Те документы, которые к нам пришли, к нам и в генпрокуратуру в отношении Саакашвили, они говорят о том, что в Грузии рассматриваются уголовные дела по отношению к нему. Это еще не очередной этап в проведении экстрадиции и в этом этапе Минюст не принимает участия», — заявил он.

Также он отметил, что Саакашвили в праве обратиться в украинский суд и обжаловать указ президента о лишении его гражданства.

«У него есть такое право. Почему он не воспользовался этим правом — вот в этом вопрос», — добавил Чернышев.

Ранее Грузия обратилась к украинским властям с запросом на экстрадицию Михаила Саакашвили на родину. Прокуратура Украины занялась проверкой запроса.

10 сентября бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвался в страну. При этом произошла драка с полицейскими и пограничниками. Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. В Госпогранслужбе Украины это происшествие назвали «массовым нарушением государственной границы», а полиция возбудила уголовное дело .