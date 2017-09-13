Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России

Любые миротворческие силы на востоке Украины должны иметь широкий мандат, в том числе их нужно разместить на российско-украинской границе. Об этом в среду на брифинге для иностранных журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы считаем, что возможное введение миротворческих сил ООН на восток Украины — это идея, которую точно стоит изучить. Мы рассматриваем это как потенциальное средство для защиты украинских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и национальности. Мы расцениваем это как возможный путь к восстановлению украинского суверенитета и территориальной целостности», — сказала она.

«Тем не менее, и я хочу ясно выразиться насчет этого, любые такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, до и включая границу с Россией с целью избежать усиления или институционализации разделений внутри Украины», — продолжила Науэрт. Она отметила, что «другие европейские страны, к примеру, Германия», согласны с Вашингтоном в этом вопросе.

«Наша цель проста — мы хотим восстановить украинскую территориальную целостность и защитить украинцев, вне зависимости от их религии, этнической принадлежности или языка. Мы считаем, что ситуацию с безопасностью важно улучшить в качестве первого шага. Мы неоднократно призывали Россию обеспечить настоящее и устойчивое прекращение огня», — резюмировала она, заявив также о необходимости отвода «тяжелых вооружений» и обеспечения доступа для международных наблюдателей.

Представитель Госдепартамента также напомнила, что Вашингтон по-прежнему поддерживает работу «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция).

Президент России Владимир Путин 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркивал, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями самопровозглашенных республик Донбасса. Позже, 11 сентября, в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России согласился , что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проводит инспекционные поездки.