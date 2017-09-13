Разведка США зафиксировала перемещение ракетных комплексов в КНДР

Американская разведка зафиксировала подозрительную активность в Северной Корее, связанную с перемещением ракетных установок. Ранее о подготовке к новому возможному ракетному пуску предупредила Южная Корея.

Американская разведка за последние двое суток заметила перемещение ракетных комплексов в Северной Корее. Об этом сообщает на своей странице в Twitter телеканал NBC. «Замечено за последние 48 часов, что Северная Корея перемещает мобильные ракетные установки и готовит стартовые позиции», — говорится в сообщении со ссылкой трех высокопоставленных военных источников.

Выводы американской разведки подтверждают недавние опасения Сеула. На прошлой неделе Южная Корея предупреждала о том, что КНДР готовится к возможному новому ракетному пуску. Тогда южнокорейское Минобороны ​сообщало, что Северная Корея перевезла свою межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на западное побережье и, возможно, «готовится к войне».

Сообщения о возможных новых ракетных пусках в КНДР поступают на фоне недавно одобренных Совбезом ООН новых санкций против Пхеньяна.

Поводом для такого шага стали новые ядерные испытания КНДР, которые страна провела в начале сентября. В ходе них был подорван термоядерный заряд (водородная бомба). Эксперты американского Университета Джона Хопкинса оценили предположительную мощность ядерного заряда в четверть мегатонны в тротиловом эквиваленте (250 килотонн).