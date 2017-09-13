|
Разведка США зафиксировала перемещение ракетных комплексов в КНДР
14.09.2017 06:45 — Новости Мира | Tut.by
Американская разведка зафиксировала подозрительную активность в Северной Корее, связанную с перемещением ракетных установок. Ранее о подготовке к новому возможному ракетному пуску предупредила Южная Корея.
Американская разведка за последние двое суток заметила перемещение ракетных комплексов в Северной Корее. Об этом сообщает на своей странице в
Выводы американской разведки подтверждают недавние опасения Сеула. На прошлой неделе Южная Корея предупреждала о том, что КНДР готовится к возможному новому ракетному пуску. Тогда южнокорейское Минобороны сообщало, что Северная Корея перевезла свою межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на западное побережье и, возможно, «готовится к войне».
Сообщения о возможных новых ракетных пусках в КНДР поступают на фоне недавно одобренных Совбезом ООН
Поводом для такого шага стали новые ядерные испытания КНДР, которые страна провела в начале сентября. В ходе них был подорван термоядерный заряд (водородная бомба). Эксперты американского Университета Джона Хопкинса
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская разведка за последние двое суток заметила перемещение ракетных комплексов в Северной Корее.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии