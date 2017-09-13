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ООН призывает немедленно прекратить насилие в Мьянме

14.09.2017 09:12 — Новости Мира | Tut.by  
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В Бангладеш прибыли около 380 тысяч беженцев-рохинджи, сообщил Гутерриш. Гуманитарная ситуация — катастрофическая, добавил он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Мьянмы прекратить военную операцию и насилие, восстановить верховенство закона и обеспечить возможность для доставки гуманитарной помощи. «Проблемы, которые существовали на протяжении десятилетий, теперь вышли за пределы Мьянмы и дестабилизируют ситуацию во всем регионе. Гуманитарная ситуация — катастрофическая», — заявил Гутерриш в среду, 13 сентября.

На прошлой неделе число беженцев-рохинджи, прибывших в Бангладеш, составляло 125 тысяч человек, сейчас — около 380 тысяч человек, добавил он. Гутерриш призвал устранить причины, которые вызвали этот кризис, и предоставить мусульманам штата Ракхайн гражданство «или, по крайней мере, на данный момент — легальный статус, который позволит им вести нормальный образ жизни, в том числе обеспечит им свободу передвижения, а также доступ к рынку труда и другим услугам».

Генсек рассказал, что обращался с письмом в Совбез ООН по поводу ситуации в Мьянме. Эту тему в совете обсудили 13 сентября за закрытыми дверями. По его итогам члены Совбеза выпустили заявление, в котором призвали немедленно прекратить насилие в Ракхайне, восстановить верховенство закона и порядок, а также гарантировать защиту жителям.

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В Бангладеш прибыли около 380 тысяч беженцев-рохинджи, сообщил Гутерриш. Гуманитарная ситуация - катастрофическая, добавил он.

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