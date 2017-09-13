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ООН призывает немедленно прекратить насилие в Мьянме
14.09.2017 09:12 — Новости Мира | Tut.by
В Бангладеш прибыли около 380 тысяч беженцев-рохинджи, сообщил Гутерриш. Гуманитарная ситуация — катастрофическая, добавил он.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Мьянмы прекратить военную операцию и насилие, восстановить верховенство закона и обеспечить возможность для доставки гуманитарной помощи. «Проблемы, которые существовали на протяжении десятилетий, теперь вышли за пределы Мьянмы и дестабилизируют ситуацию во всем регионе. Гуманитарная ситуация — катастрофическая», — заявил Гутерриш в среду, 13 сентября.
На прошлой неделе число
Генсек рассказал, что обращался с письмом в Совбез ООН по поводу ситуации в Мьянме. Эту тему в совете обсудили 13 сентября за закрытыми дверями. По его итогам члены Совбеза выпустили заявление, в котором призвали немедленно прекратить насилие в Ракхайне, восстановить верховенство закона и порядок, а также гарантировать защиту жителям.
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В Бангладеш прибыли около 380 тысяч беженцев-рохинджи, сообщил Гутерриш. Гуманитарная ситуация - катастрофическая, добавил он.
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