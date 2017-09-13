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Вашингтон предложил Москве продать заблокированную в США дипсобственность
14.09.2017 09:42 — Новости Мира | Tut.by
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон несколько раз предлагал министру иностранных дел России Сергею Лаврову продать Вашингтону заблокированную российскую дипсобственность. Об этом в четверг, 14 сентября, узнал «Коммерсантъ».
«Американцы предлагали российской стороне один вариант — выставить заблокированную дипсобственность на продажу», — пишет газета, уточняя, что речь идет о зданиях в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке, арестованных 2 сентября. При этом строения в первых двух городах выкуплены Россией, а офис торгового представительства в Нью-Йорке находится в аренде. Дачи, доступ к которым был перекрыт еще 20 декабря прошлого года, также находятся в собственности РФ.
Однако Москва на предложение о продаже не согласилась.
О решении закрыть российские диппредставительства в трех американских городах Госдепартамент США объявил 31 августа. В заявлении внешнеполитического ведомства тогда подчеркивалось, что к таким действиям Вашингтон прибегнул «в духе паритета, на который ссылалась Россия». Это, как затем пояснили в Госдепе, стало ответом на решение Москвы сократить численность американских дипломатов в России. Позже во всех этих помещениях прошли обыски.
В российском МИД на это США обвинили в захвате «находившихся в собственности России» зданий.
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Однако Москва на предложение о продаже не согласилась.
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