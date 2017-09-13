В Таджикистане начальник аэропорта погиб из-за президентского вертолета

В Таджикистане начальник аэропорта города Хорог ​Дилдор Максудшоев погиб из-за порывов воздуха от лопастей президентского вертолета. Как сообщает «Радио Азаттык» (проект «Радио Свободы»), Максудшоев упал из-за сильного ветра, образовавшегося в результате движения лопастей вертолета главы республики, и ударился головой о камни.



Как сообщает издание со ссылкой на региональное управление МВД, начальник аэропорта скончался по дороге в больницу. Инцидент произошел накануне, 13 сентября, в то время как Максудшоев вместе с другими чиновниками провожал президента Таджикистана Эмомали Рахмона.



Местные власти, как отмечает «Радио Азаттык», считают гибель Максудшоева нелепой случайностью.

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