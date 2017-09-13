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В Таджикистане начальник аэропорта погиб из-за президентского вертолета

14.09.2017 10:39 — Новости Мира | Tut.by  
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В Таджикистане начальник аэропорта города Хорог ​Дилдор Максудшоев погиб из-за порывов воздуха от лопастей президентского вертолета. Как сообщает «Радио Азаттык» (проект «Радио Свободы»), Максудшоев упал из-за сильного ветра, образовавшегося в результате движения лопастей вертолета главы республики, и ударился головой о камни.

Как сообщает издание со ссылкой на региональное управление МВД, начальник аэропорта скончался по дороге в больницу. Инцидент произошел накануне, 13 сентября, в то время как Максудшоев вместе с другими чиновниками провожал президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Местные власти, как отмечает «Радио Азаттык», считают гибель Максудшоева нелепой случайностью.

 
 
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Начальник аэропорта скончался по дороге в больницу.

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