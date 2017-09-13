Руководитель движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин заявил, что волна массовых эвакуаций по всей России может быть связана с попыткой не позволить показать в кинотеатрах фильм «Матильда». Об это Калинин рассказал в интервью «Медузе».

По словам лидера движения, 10 сентября им прислали письмо, в котором говорилось, что «есть ребята, которые готовы показать всем этим кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое». Авторы письма утверждали, что «можно дестабилизировать всю инфраструктуру России» телефонными звонками.

Калинин считает, что первые звонки о заложенных бомбах поступали именно в кинотеатры, а уже потом начали звонить в школы и торговые центры. Лидер движения заверил, что его сторонники не имеют к этому отношения.

С 11 сентября в российских городах проходят массовые эвакуации школ, административных зданий, вокзалов, аэропортов и торговых центров. Поводом во всех случаях становятся анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах.

Во многих регионах возбуждены уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе. По версии следствия, для обзвона могли использовать IP-телефонию и зарубежные номера.

Организация «Христианское государство — Святая Русь» (разрешенная на территории России) широко заявила о себе в конце января, когда разослала российским кинотеатрам письма с требованием отказаться от рекламы и проката «Матильды» Алексея Учителя, а также с угрозами поджогов. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма „Матильда“ будет рассмотрена как ваше желание унизить Святых Православной церкви и провокация к „русскому майдану“», — говорилось в обращении активистов. Выход картины в России был запланирован на октябрь, но некоторые кинотеатры, в том числе крупнейшие киносети, уже отказались от проката из-за поступающих угроз.