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В России продолжают поступать звонки о минировании: в Москве эвакуировали 8 школ

14.09.2017 13:24 — Новости Мира | Tut.by  
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В четверг, 14 сентября, на территории Москвы из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы учащиеся восьми школ. Об этом РБК рассказал источник в правоохранительных органах.

«Эвакуировано около 10 тыс. учащихся, злоумышленники использовали для звонков анонимайзеры и прокси-серверы, затрудняющие идентификацию вызовов», — рассказал источник, не уточнив номера школ.

Как сообщает РИА Новости, эвакуация проводилась в школах Центрального, Западного, Восточного и Южного административных округов российскрой столицы.

Агентство городских новостей «Москва» сообщило об эвакуации трех школ на Варшавском шоссе, на улицах Лечебная и 2-я Сокольническая.

Ученица Анастасия гимназии № 1527 рассказала РБК, что ее школу сегодня эвакуировали. «Эвакуировали только что. Сказали, что бомба в школе», — сообщила она. Ученица добавила, что всех отпустили домой.

«Анонимные звонки о минировании сразу восьми школ поступили практически одновременно. На время проверки из них были эвакуированы более 9 тыс. человек. Половина школ уже проверена, в них ничего подозрительного не обнаружено», — рассказали ТАСС в экстренных службах российской столицы.

В российских городах массовые эвакуации школ, административных зданий, вокзалов, аэропортов и торговых центров проводятся с 11 сентября. Поводом во всех случаях становятся анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах.

С 11 сентября такие звонки получили по меньшей мере в 25 городах России, в среду, 13 сентября, звонки стали массово получать и в Москве. В столице эвакуировали крупные торговые центры, Киевский, Казанский и Курский вокзалы, а также несколько вузов. За два дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов.

Как сообщил РБК источник в ведомстве, Федеральная служба безопасности возбудила дело об анонимных звонках по всей России. Устанавливаются владельцев телефонов, с чьих номеров сообщалось поступали сообщения о минировании объектов.

В ведомстве зафиксировали 115 звонков о бомбах, добавил источник. Другой источник РБК, близкий к силовым структурам, добавил, что разрабатывается версия, согласно которой звонки поступали из Украины ​с помощью средств IP-телефонии.

В интервью Meduza 14 сентября руководитель движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин заявил, что волна массовых эвакуаций по всей России может быть связана с попыткой не позволить показать в кинотеатрах фильм «Матильда».

 
Теги: Новости
 
 
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Как сообщает РИА Новости, эвакуация проводилась в школах Центрального, Западного, Восточного и Южного административных округов российскрой столицы.

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