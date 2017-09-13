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В России продолжают поступать звонки о минировании: в Москве эвакуировали 8 школ
14.09.2017 13:24 — Новости Мира | Tut.by
В четверг, 14 сентября, на территории Москвы из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы учащиеся восьми школ. Об этом
«Эвакуировано около 10 тыс. учащихся, злоумышленники использовали для звонков анонимайзеры и прокси-серверы, затрудняющие идентификацию вызовов», — рассказал источник, не уточнив номера школ.
Как сообщает
Агентство городских новостей «Москва» сообщило об эвакуации трех школ на Варшавском шоссе, на улицах Лечебная и 2-я Сокольническая.
Ученица Анастасия гимназии № 1527 рассказала РБК, что ее школу сегодня эвакуировали. «Эвакуировали только что. Сказали, что бомба в школе», — сообщила она. Ученица добавила, что всех отпустили домой.
«Анонимные звонки о минировании сразу восьми школ поступили практически одновременно. На время проверки из них были эвакуированы более 9 тыс. человек. Половина школ уже проверена, в них ничего подозрительного не обнаружено», —
В российских городах
С 11 сентября такие звонки получили по меньшей мере в 25 городах России, в среду, 13 сентября, звонки стали массово
Как сообщил РБК источник в ведомстве, Федеральная служба безопасности возбудила дело об анонимных звонках по всей России. Устанавливаются владельцев телефонов, с чьих номеров сообщалось поступали сообщения о минировании объектов.
В ведомстве зафиксировали 115 звонков о бомбах, добавил источник. Другой источник РБК, близкий к силовым структурам, добавил, что разрабатывается версия, согласно которой звонки поступали из Украины с помощью средств IP-телефонии.
В интервью Meduza 14 сентября руководитель движения «Христианское государство — Святая Русь»
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Как сообщает РИА Новости, эвакуация проводилась в школах Центрального, Западного, Восточного и Южного административных округов российскрой столицы.
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