США ввели санкции против четырех стран за отказ забрать своих мигрантов

Министерство внутренней безопасности США объявило о введении визовых санкций в отношении Гвинеи, Камбоджи, Сьерра-Леоне и Эритреи. Причиной введения санкций назван отказ этих стран принимать своих граждан, высылаемых с территории США.

«Граждане США страдают из-за отказов правительств других стран принимать своих граждан», — отметил и.о. главы иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Томас Хоман.

По его словам, вводимые санкции помогут в решении проблем, с которыми ICE сталкивается при попытках выслать «опасных преступников» с территории США.

В рамках введенных санкций дипмиссия США в Эритрее полностью прекратит выдачу туристических и деловых виз, а посольства в Гвинее, Камбодже и Сьерра-Леоне перестанут выдавать такие визы местным чиновникам. При этом в Камбодже под визовое эмбарго попадут только высокопоставленные сотрудники МИДа и члены их семей, а в Сьерра-Леоне — все сотрудники МИДа и иммиграционных служб.

В отношении Гвинее введены более жесткие санкции. Здешнее посольство США прекратит выдачу туристических и бизнес-виз всем правительственным чиновникам и членам их семей. Кроме того, они не смогут отправиться в США на учебу и в рамках программ обмена.