Подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ в Сирии из подводного положения в Средиземном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«14 сентября находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки „Великий Новгород“ и „Колпино“ проекта 636.3 из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами „Калибр“ по важным объектам террористической группировки ИГИЛ (прежнее название ИГ) в Сирии. Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор», — сообщили в российском военном ведомстве.

«По объектам террористов из подводного положения выпущено семь крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров», — добавили в Минобороны.

Всего ракеты комплекса «Калибр» применялись в Сирии семь раз, начиная с октября 2015 года. Согласно предыдущим сообщениям Минобороны России, по объектам террористов было выпущено в общей сложности не менее 61 ракеты.