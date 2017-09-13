ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС продлил индивидуальные санкции против России

14.09.2017 16:24 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Совет ЕС продлил срок действия санкций против России на шесть месяцев до 15 марта 2018 года. Меры предполагают арест активов и запрет на въезд в страны союза. Санкции распространяются на 149 человек и 38 организаций, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Из санкционного списка исключены четыре человека в связи с их смертью. Три юридических лица из прошлых санкционных списков провели слияние, их названия из перечня исчезло, власти ЕС добавили в список новую структуру.

Правовой акт о продлении санкций будет опубликован 15 сентября в Официальном журнале ЕС.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В обновленный перечень вошли 149 физических и 38 юридических лиц. Санкции останутся в силе до 15 марта 2018 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Российские подлодки нанесли удар ракетами"Калибр" по объектам ИГ в Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика