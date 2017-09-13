ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Совет ЕС продлил срок действия санкций против России на шесть месяцев до 15 марта 2018 года. Меры предполагают арест активов и запрет на въезд в страны союза. Санкции распространяются на 149 человек и 38 организаций, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Из санкционного списка исключены четыре человека в связи с их смертью. Три юридических лица из прошлых санкционных списков провели слияние, их названия из перечня исчезло, власти ЕС добавили в список новую структуру.

Правовой акт о продлении санкций будет опубликован 15 сентября в Официальном журнале ЕС.