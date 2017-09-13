В Кремле прокомментировали волну звонков о минировании в городах России

Президент России Владимир Путин проинформирован о фактах массовой эвакуации людей из-за анонимных ложных звонков с сообщениями о минировании в городах страны. В Кремле квалифицируют эту волну анонимных сообщений как телефонный терроризм.



Дмитрий Песков. Фото: Reuters

«Безусловно, это телефонный терроризм, телефонное хулиганство. Президент, конечно, был проинформирован, как только началась эта череда хулиганских звонков», — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что «необходимые службы принимают все необходимые меры для установления тех, кто стоит за этой серией звонков». «Ждем результатов этой работы», — добавил представитель Кремля.

Песков отказался комментировать различную информацию об источнике звонков. «Абсолютно нет никакого смысла в комментировании вот этих рассуждений», — сказал он.

«Здесь какие-то трактовки вряд ли допустимы, здесь нужно подождать конкретных результатов тех мер, которые предпринимаются. Неуместно обсуждать какие-то версии», — отметил представитель Кремля. «Еще раз повторяю: это телефонный терроризм и именно так он должен квалифицироваться», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Волна анонимных телефонных звонков о минировании транспортных узлов, образовательных учреждений, торговых центров и административных зданий прокатилась накануне по всей стране. Только в Москве были «заминированы» более 100 объектов — вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы. Были эвакуированы более 50 тыс. человек .