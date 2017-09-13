Северная Корея пригрозила утопить Японию и избить США как бешеную собаку

Власти Северной Кореи пригрозили утопить Японию и избить США как бешеную собаку за введение новых санкций против Пхеньяна. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК со ссылкой на заявление представителя Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



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«Нужно утопить неказистые четыре острова архипелага Японии чучхейскими ядерными бомбами в море. Япония не должна существовать рядом», — говорится в заявлении.

Кроме того, в документе содержится призыв «превратить США в пепел». «Армия и народ КНДР единодушно твердо утверждают, что нужно уничтожить США, главного врага, сфабриковавшего „резолюцию о санкциях“, дубиной, как бешеную собаку», — уточняет агентство.

ЦТАК также приводит заявление представителя Совета по делам национального примирения. Он отметил, что «власти Южной Кореи должны всерьез задумываться над нашим предупреждением», поскольку за ним «непременно следует практическое действие».

13 сентября МИД КНДР распространил заявление, в котором полностью отверг новые санкции Совета Безопасности ООН. Двумя днями ранее Пхеньян предупредил, что Вашингтон «столкнется с величайшей болью и страданием за всю свою историю», если продолжит настаивать на усилении санкционного режима в отношении Северной Кореи и не прекратит попытки продвинуть в СБ ООН «незаконную резолюцию».

Днем ранее Совбез ООН единогласно принял резолюцию о введении новых ограничительных мер в отношении КНДР из-за проведенного в начале месяца ядерного испытания .