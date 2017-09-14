Власти Украины решили углубить Азовское море

Украинское министерство инфраструктуры подготовило инициативу по углублению Азовского моря в районе Мариупольского и Бердянского портов. По словам украинских чиновников, подобные меры имеют «неотложную необходимость».

Украина приняла решение углубить дно Азовского моря, сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры страны. Для этой цели в акваторию Азовского моря оперативно направлены земснаряд «Меотида» и ледокол «Капитан Белоусов». «Сейчас стоит неотложная необходимость перемещения этих судов с целью обеспечения проведения срочных дноуглубительных работ в акватории Азовского моря», — заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

В ведомстве пояснили, что углубить дно в Мариупольском и Бердянском портах необходимо для поддержания навигационных габаритов этих портов. Предложение поддержал кабинет министров Украины. Кроме того, как отмечают эксперты, подобные работы необходимо проводить ежегодно.

Принятие подобных мер может быть связано с беспокойством Украины об экономическом ущербе для страны из-за готовящегося к введению в эксплуатацию Керченского моста.

«Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск, снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины, что недопустимо», — заявлял ранее Лавренюк.

В начале августа стало известно о том, что власти Украины готовят иск к России из-за убытков, которые несут украинские порты в связи со строительством моста через Керченский пролив.

«Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», — говорил украинский замминистра инфраструктуры.

Помимо этого Лавренюк добавил, что проблема строительства Керченского порта, на которой акцентировали внимание профсоюзы Бердянского порта, в настоящее время решается совместно с украинским МИДом, а также советом национальной безопасности и обороны. «Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим», — отметил замминистра. Он подчеркнул, что министерство инфраструктуры инициирует уменьшение нормативов отчисления госпредприятиями части чистой прибыли в госбюджет с 75% до 50%, чтобы больше средств направлять на развитие и обновление инфраструктуры.

Стоит отметить, что строительством моста обеспокоено не только украинское министерство инфраструктуры. По мнению заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Тука, Керченский мост может привести Украину к изоляции.

«Такими действиями (строительством моста. — Прим. „Газета.Ru“) РФ нарушает все международные нормы. Она фактически обрекает Украину на определенного рода изоляцию морским путем», — сказал он в интервью украинским СМИ.

Более того, Киев заявляет о своей обеспокоенности якобы нарушениями экологических правил при строительстве Керченского моста. Украинская прокуратура проводит соответствующие экспертизы для определения возможных убытков в связи со строительством моста. Ведомство готовится представить их в международных судебных инстанциях. В сообщении прокуратуры говорится, что ориентировочный вред окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста составит в денежном эквиваленте не менее 10 млрд грн (примерно 23 млрд руб.).

На фоне заявлений об экологическом ущербе Черному и Азовскому морям, не так давно в Украине прозвучало еще одно предложение о проведении манипуляций с Азовским морем. Президенту Украины Петру Порошенко предложили прорыть канал между Азовским и Черным морями, отделив таким образом территорию полуострова Крым от материка на границе России и Украины. Соответствующая петиция была размещена на официальном сайте Порошенко.

По подсчетам автора петиции, длина подобного канала не превысит 5 км. При этом отмечается, что он поможет экономике Украины созданием рабочих мест и приведет к «прорыву» для портов страны на Азовском и Черном морях. «Это беспроигрышный вариант со всех точек зрения», — отмечает автор инициативы.