Итоговое число жертв урагана «Харви», обрушившегося на США в конце августа, составляет 82 человека. Об этом, как передает Reuters , заявил глава штата Техас Грег Эббот.



Фото: Reuters

Ранее сообщалось о 60 погибших в США в результате урагана. Озвучивая итоговое число погибших Эббот отметил, что информация о том, что все эти смерти связаны с последствиями урагана, еще ждет подтверждения от местных властей.

Также губернатор Техаса сообщил, что более 5 тыс. человек все еще остаются в убежищах, поскольку их дома разрушены. Восстановлением домов и инфраструктуры власти штата занимаются совместно с правительством страны.

К юго-восточному побережью США «Харви» подошел 25 августа . По оценкам метеорологов, он стал самым сильным ураганом со времен урагана «Катрина», случившегося в 2005 году. Власти Техаса, наиболее пострадавшего от стихии, оценили ущерб от «Харви» в $ 125 млрд. Для восстановления юга страны от урагана Дональд Трамп распорядился выделить из федерального бюджета $ 15,25 млрд.