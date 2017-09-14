|
Власти Техаса заявили о гибели более 80 человек от урагана "Харви"
15.09.2017 00:01 — Новости Мира | Tut.by
Итоговое число жертв урагана «Харви», обрушившегося на США в конце августа, составляет 82 человека. Об этом, как передает
Ранее сообщалось о 60 погибших в США в результате урагана. Озвучивая итоговое число погибших Эббот отметил, что информация о том, что все эти смерти связаны с последствиями урагана, еще ждет подтверждения от местных властей.
Также губернатор Техаса сообщил, что более 5 тыс. человек все еще остаются в убежищах, поскольку их дома разрушены. Восстановлением домов и инфраструктуры власти штата занимаются совместно с правительством страны.
К юго-восточному побережью США «Харви» подошел
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоговое число жертв урагана "Харви", обрушившегося на США в конце августа, составляет 82 человека.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии