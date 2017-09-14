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Северная Корея запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
15.09.2017 06:38 — Новости Мира | Tut.by
КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. Об этом сообщило японское правительство с помощью системы экстренного оповещения J-Alert.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
В связи с запуском ракеты жителей северо-востока Японии призвали укрыться в прочных зданиях и подвалах. Кроме того, их просят сообщать в полицию о возможном падении обломков ракеты.
Запущенная ракета КНДР упала ориентировочно в 2000 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Об этом заявил в пятницу на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
«Ракета пролетела над мысом Эримо и упала в воду примерно в 2000 км к востоку», — сказал он.
Генсек добавил, что данных о падении каких-либо объектов на территорию Японии, а также ущербе морскому транспорту в связи с запуском КНДР ракеты нет.
Также сообщается, что запуск ракеты
По сообщениям южнокорейских военных, запуск был
По данным японской системы экстренного оповещения Em-Net, которые передает местное телевидение, ракета была запущена в 06:57 по местному времени (00:57 мск). Спустя семь минут она вошла в воздушное пространство над территорией Японии и преодолела его за две минуты. По имеющимся данным, ракета упала в воду в 07:16 по местному времени (01.16 мск).
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В связи с запуском ракеты жителей северо-востока Японии призвали укрыться в прочных зданиях и подвалах. Кроме того, их просят сообщать в полицию о возможном...
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