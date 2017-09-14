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Президента Бразилии обвиняют в рэкете

15.09.2017 06:59 — Новости Мира | Tut.by  
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В отношении президента Бразилии Мишела Темера выдвинуты новые обвинения — в препятствовании правосудию и рэкете. Об этом сообщает Reuters.


Мишел Темер. Фото: Reuters

Это второй набор уголовных обвинений, предъявленных президенту на основании заявления о признании вины владельцами крупнейшего в мире мясоперерабатывающего концерна JBS SA. Они обвинили Темера во взяточничестве в обмен на политическую помощь и в сговоре с целью купить молчание свидетеля. Сам президент решительно отверг все утверждения о причастности к правонарушениям.

В августе обвинение Темера в коррупции было заблокировано его сторонниками в нижней палате Конгресса, которая имеет право решать, должен ли президент предстать перед Верховным судом. Однако обвинения остаются в силе и им может быть дан дальнейший ход, как только Темер покинет свой пост. Его срок на посту главы государства заканчивается 1 января 2019 года.

Большинство коррупционных схем, которые расследуются в отношении ведущих политиков Бразилии, связаны с откатами в обмен на контракты государственных предприятий или дешевые кредиты от государственного банка развития страны.

Ранее главный федеральный прокурор Родриго Жанот направил в Верховный суд запрос о предъявлении обвинений в адрес экс-президентов республики Дилмы Руссефф и Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Их подозревают в организации преступного сообщества. 12 июля Лула да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег. Его приговорили к 9,5 годам заключения.

 
 
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Большинство коррупционных схем, которые расследуются в отношении ведущих политиков Бразилии, связаны с откатами в обмен на контракты государственных предприятий...

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