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Президента Бразилии обвиняют в рэкете
15.09.2017 06:59 — Новости Мира | Tut.by
В отношении президента Бразилии Мишела Темера выдвинуты новые обвинения — в препятствовании правосудию и рэкете. Об этом сообщает
Это второй набор уголовных обвинений, предъявленных президенту на основании заявления о признании вины владельцами крупнейшего в мире мясоперерабатывающего концерна JBS SA. Они
В августе обвинение Темера в коррупции было заблокировано его сторонниками в нижней палате Конгресса, которая имеет право решать, должен ли президент предстать перед Верховным судом. Однако обвинения остаются в силе и им может быть дан дальнейший ход, как только Темер покинет свой пост. Его срок на посту главы государства заканчивается 1 января 2019 года.
Большинство коррупционных схем, которые расследуются в отношении ведущих политиков Бразилии, связаны с откатами в обмен на контракты государственных предприятий или дешевые кредиты от государственного банка развития страны.
Ранее главный федеральный прокурор Родриго Жанот направил в Верховный суд запрос о предъявлении обвинений в адрес экс-президентов республики Дилмы Руссефф и Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Их подозревают в организации преступного сообщества. 12 июля Лула да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег.
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Большинство коррупционных схем, которые расследуются в отношении ведущих политиков Бразилии, связаны с откатами в обмен на контракты государственных предприятий...
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