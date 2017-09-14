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Минобороны России отчиталось о пяти перехватах самолетов-разведчиков за неделю

15.09.2017 07:15 — Новости Мира | Tut.by  
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За неделю российские истребители пять раз вылетали на перехват иностранных самолетов-разведчиков. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

Всего за неделю к границам России приблизились 37 самолетов-разведчиков. Большая часть из них (25) приблизилась к России с северо-запада, еще восемь самолетов совершили полеты вдоль арктических рубежей. В Минобороны подчеркнули, что нарушений воздушного пространства России иностранные самолеты не допустили.

Ранее стало известно о прибытии самолета-разведчика НАТО, оборудованного комплексом радиолокационного слежения AWACS, в Латвию. Самолет, вылетевший с авиабазы в Германии, приземлился на аэродроме в Риге.

Внимание иностранных государств к северо-западному стратегическому направлению оказалось привлечено после того, как 14 сентября начались совместные российско-белорусские учения «Запад-2017». В них принимают участие около 13 тыс. военнослужащих. 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков и порядка десяти боевых кораблей.

 
 
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В Минобороны подчеркнули, что нарушений воздушного пространства России иностранные самолеты не допустили.

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