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Минобороны России отчиталось о пяти перехватах самолетов-разведчиков за неделю
15.09.2017 07:15 — Новости Мира | Tut.by
За неделю российские истребители пять раз вылетали на перехват иностранных самолетов-разведчиков. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.
Всего за неделю к границам России приблизились 37 самолетов-разведчиков. Большая часть из них (25) приблизилась к России с северо-запада, еще восемь самолетов совершили полеты вдоль арктических рубежей. В Минобороны подчеркнули, что нарушений воздушного пространства России иностранные самолеты не допустили.
Ранее стало известно о прибытии самолета-разведчика НАТО, оборудованного комплексом радиолокационного слежения AWACS, в Латвию. Самолет, вылетевший с авиабазы в Германии, приземлился на аэродроме в Риге.
Внимание иностранных государств к северо-западному стратегическому направлению оказалось привлечено после того, как 14 сентября начались совместные
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В Минобороны подчеркнули, что нарушений воздушного пространства России иностранные самолеты не допустили.
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