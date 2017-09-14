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Президент Южной Кореи пригрозил КНДР тотальным уничтожением в ответ на новые провокации
15.09.2017 07:36 — Новости Мира | Tut.by
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назвал невозможным ведение диалога с КНДР и пригрозил ее полным уничтожением. Об этом лидер страны заявил в ходе заседания в Сеуле Совета национальной безопасности, сообщает ТАСС.
Отметив, что КНДР вновь осуществила
«В случае, если Северная Корея предпримет провокации против Юга или нашего союзника [США], мы располагаем достаточными силами для того, чтобы уничтожить [Север] до такой степени, что он никогда не сможет оправиться», — отметил президент.
Министерство национальной обороны страны также сообщило, что южнокорейские военные в пятницу запустили две баллистические ракеты «Хёнму-2» в ответ на очередные испытания в КНДР.
«Пуски были произведены из района, прилегающего к западной части межкорейской границы, спустя шесть минут после взлета северокорейской ракеты», — отмечается в сообщении. Одна из «Хёнму-2» пролетела 250 км и точно поразила цель, расположенную на удалении 250 км в Японском море. На таком же расстоянии от района проведения учений находится международный аэропорт Пхеньяна — Сунан, из района которого был осуществлен запуск.
Минобороны подчеркивает, что ответные пуски были произведены в момент, пока северокорейская ракета еще находилась в полете. «Это свидетельствует о возможностях немедленного ответа Сеула на провокации Севера», — отмечается в сообщении.
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Отметив, что КНДР вновь осуществила запуск баллистической ракеты в нарушение резолюций СБ ООН, Мун Чжэ Ин подчеркнул, что "диалог [с Пхеньяном] в такой ситуации...
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