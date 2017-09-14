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Взрыв в вагоне в Лондонском метро: пострадали несколько человек

15.09.2017 10:52 — Новости Мира | Tut.by  
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В метро на юго-западе Лондона произошел взрыв. В одном из вагонов в оставленной сумке взорвался контейнер. Пострадали несколько человек.

(Новость дополняется) 

 
Теги: Новости
 
 
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В метро на юго-западе Лондона произошел взрыв. В одном из вагонов в оставленной сумке взорвался контейнер. Пострадали несколько человек.

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