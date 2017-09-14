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"Вернуть Крым мирным путем". Порошенко назвал главные цели на 2018 год

15.09.2017 11:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Петр Порошенко поставил одной из целей на будущий год возвращение аннексированного Крыма в состав Украины. Об этом он сказал на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, трансляцию вел телеканал «112 Украина».


Фото: president.gov.ua

«Перечень реформ будет очень длинный, потому что это единственная для нас стратегия — мирно вернуть не только Донбасс, но вместе с безвизом и Соглашением об ассоциации мы вернем и Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у нас», — сказал он.

Также он высказался за создание международной группы друзей деоккупации Крыма.

«У нас есть координированная поддержка наших партнеров во всем мире. И я хотел бы сегодня предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма, чтобы скоординировать совместные действия. Я планирую обсудить это подробно в Нью-Йорке на Генассамблее ООН», — пояснил он.

Порошенко также заявил, что в Москве до сих пор не представляют построения своей империи без вхождения в ее состав Украины.

«Мы должны понять. Украина — это не просто часть бывшей империи, это символ. Это составляющая имперского величия, без которой Кремль не может представить эту империю. Вот почему Путин должен был сорвать с себя маску и показать свое истинное лицо всему миру. К сожалению, это ситуация, где ни нейтральный, ни внеблоковый статус Украине не помогает. Эти идеи были просто сказками, которые использовал агрессор, чтобы нейтрализовать свою будущую жертву», — заявил он.

 
 
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Также он высказался за создание международной группы друзей деоккупации Крыма.

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