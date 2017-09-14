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Минобороны Японии:Ракета, испытанная Северной Кореей, способна долететь до Гуама
15.09.2017 12:34 — Новости Мира | Tut.by
Мощности ракеты, запуск которой в пятницу утром осуществила КНДР, достаточно, чтобы достичь Гуама. Об этом, как сообщает
Проанализировав информацию об испытании, Министерство обороны Японии не исключило, что КНДР испытала баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12».
«Она пролетела расстояние, более чем достаточное для того, чтобы достигнуть Гуама», — сказал журналистам глава ведомства Ицунори Онодэра.
На острове, напомним, расположены военные объекты США.
Такого же мнения придерживается и бывший командующий флотом морских Сил самообороны Японии Ёдзи Кода. «Поскольку траектория полета была такой же, как во время запуска в прошлом месяце, высока вероятность, что это была ракета „Хвасон-12“. Тогда по каким-то причинам, она не достигла желаемой дистанции, и новое испытание было связано с намерением подтвердить ее реальные возможности. Северная Корея предупреждала о запуске в сторону Гуама, расстояние до которого составляет 3,4 тыс. км, таким образом, у нее появился военный потенциал [для этого]», — отметил он в эфире телеканала NHK.
В настоящее время обстановка на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. Это уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над территорией Японии. 3 сентября Северная Корея объявила об
Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.
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Такого же мнения придерживается и бывший командующий флотом морских Сил самообороны Японии Ёдзи Кода.
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