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Минобороны Японии:Ракета, испытанная Северной Кореей, способна долететь до Гуама

15.09.2017 12:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Мощности ракеты, запуск которой в пятницу утром осуществила КНДР, достаточно, чтобы достичь Гуама. Об этом, как сообщает ТАСС, сообщил глава Министерства обороны Японии.

Проанализировав информацию об испытании, Министерство обороны Японии не исключило, что КНДР испытала баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12».

«Она пролетела расстояние, более чем достаточное для того, чтобы достигнуть Гуама», — сказал журналистам глава ведомства Ицунори Онодэра.

На острове, напомним, расположены военные объекты США.

Такого же мнения придерживается и бывший командующий флотом морских Сил самообороны Японии Ёдзи Кода. «Поскольку траектория полета была такой же, как во время запуска в прошлом месяце, высока вероятность, что это была ракета „Хвасон-12“. Тогда по каким-то причинам, она не достигла желаемой дистанции, и новое испытание было связано с намерением подтвердить ее реальные возможности. Северная Корея предупреждала о запуске в сторону Гуама, расстояние до которого составляет 3,4 тыс. км, таким образом, у нее появился военный потенциал [для этого]», — отметил он в эфире телеканала NHK.

В настоящее время обстановка на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. Это уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над территорией Японии. 3 сентября Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. В сообщении указывалось, что она может быть установлена на межконтинентальную баллистическую ракету в качестве боеголовки.

Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

Справка TUT.BY

Остров Гуам находится на западе Тихого океана и является самым крупным в группе Марианских островов. Его площадь около 550 квадратных километров. Численность населения по данным на июль 2016 года — более 162 тысяч человек.

Гуам имеет статус «неприсоединенной территории» США. Официальное название — Территория Гуама (Territory of Guam). Административный центр — Хагатна (Hagatna). После войны — крупнейший стратегический форпост Вооруженных сил США на Тихом океане. На острове расположены две военные базы США.

Ранее Северная Корея пригрозила нанести ракетный удар по Гуаму. Отметим, что Гуам расположен в 4 тысячах км от КНДР.

 
 
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Такого же мнения придерживается и бывший командующий флотом морских Сил самообороны Японии Ёдзи Кода.

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