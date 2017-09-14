Минобороны Японии:Ракета, испытанная Северной Кореей, способна долететь до Гуама

Мощности ракеты, запуск которой в пятницу утром осуществила КНДР, достаточно, чтобы достичь Гуама. Об этом, как сообщает ТАСС , сообщил глава Министерства обороны Японии.

Проанализировав информацию об испытании, Министерство обороны Японии не исключило, что КНДР испытала баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12».

«Она пролетела расстояние, более чем достаточное для того, чтобы достигнуть Гуама», — сказал журналистам глава ведомства Ицунори Онодэра.

На острове, напомним, расположены военные объекты США.

Такого же мнения придерживается и бывший командующий флотом морских Сил самообороны Японии Ёдзи Кода. «Поскольку траектория полета была такой же, как во время запуска в прошлом месяце, высока вероятность, что это была ракета „Хвасон-12“. Тогда по каким-то причинам, она не достигла желаемой дистанции, и новое испытание было связано с намерением подтвердить ее реальные возможности. Северная Корея предупреждала о запуске в сторону Гуама, расстояние до которого составляет 3,4 тыс. км, таким образом, у нее появился военный потенциал [для этого]», — отметил он в эфире телеканала NHK.

В настоящее время обстановка на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. Это уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над территорией Японии. 3 сентября Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. В сообщении указывалось, что она может быть установлена на межконтинентальную баллистическую ракету в качестве боеголовки.

Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

Справка TUT.BY Остров Гуам находится на западе Тихого океана и является самым крупным в группе Марианских островов. Его площадь около 550 квадратных километров. Численность населения по данным на июль 2016 года — более 162 тысяч человек. Гуам имеет статус «неприсоединенной территории» США. Официальное название — Территория Гуама (Territory of Guam). Административный центр — Хагатна (Hagatna). После войны — крупнейший стратегический форпост Вооруженных сил США на Тихом океане. На острове расположены две военные базы США. Ранее Северная Корея пригрозила нанести ракетный удар по Гуаму. Отметим, что Гуам расположен в 4 тысячах км от КНДР.