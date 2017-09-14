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Гарвард отозвал приглашение информатору WikiLeaks Челси Мэннинг, назвав его ошибкой

15.09.2017 14:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Гарвардский университет отозвал приглашение информатору WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг), ранее осужденной на 35 лет за утечку секретных данных, выступить в вузе с лекциями, передает Reuters.

«Я думаю, что пригласить Челси Мэннинг выступить в университете было ошибкой, я принимаю на себя ответственность за это», — приводит агентство слова декана Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди ​Дугласа Элмендорфа. Решение отозвать приглашение Мэннинг было принято после того, как глава ЦРУ Майк Помпео отменил свое выступление из-за Мэннинг, которую он назвал «американским предателем», пишет агентство.

Мэннинг разместила письмо Помпео на своей странице в Twitter. «Почетно быть первой женщиной-транссексуалом, которую пригласили выступить в Гарварде, а потом отказались. Они избегают тех, кто не угоден ЦРУ», — написала она.

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