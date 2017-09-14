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Меркель прокомментировала идею перехода всех стран ЕС на евро
15.09.2017 17:04 — Новости Мира | Tut.by
Переход всех стран Евросоюза на евро не гарантирует экономическую устойчивость содружества. Об этом заявила в пятницу в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.
«Валюта важна, но она не может гарантировать, что мы в Европе будем сильными», — сказала она. При этом Меркель подчеркнула, что валютная политика должна быть увязана с экономической. «Но экономическая политика у нас неоднородная», — констатировала глава кабмина.
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Канцлер ФРГ отметила, что экономическая политика государств, входящих в Евросоюз, неоднородна.
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