ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро

15.09.2017 19:23 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Британские службы безопасности установили личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на источники в службах безопасности.

«Источники в службах безопасности сообщили, что с помощью видеозаписи с камер наблюдения они установили личность подозреваемого в причастности к взрыву на станции лондонского метро Parsons Green», — цитирует телеканал сообщение своего корреспондента Марка Уайта, оставленное им на его странице в Twitter.

Взрыв в вагоне поезда произошел в 08.20 местного времени (10.20 по минскому времени). По данным лондонской службы скорой помощи, пострадали и были госпитализированы 22 человека, в том числе дети. Полиция Лондона назвала инцидент терактом. Его расследованием занимается контртерористическое подразделение Скотленд-Ярда.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности о предполагаемом злоумышленнике пока не раскрываются.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
КНДР вновь запустила ракету над Японией и подверглась санкциям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика