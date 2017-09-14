|
установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро
15.09.2017 19:23 — Новости Мира | Tut.by
Британские службы безопасности установили личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро. Об этом сообщил в пятницу телеканал
«Источники в службах безопасности сообщили, что с помощью видеозаписи с камер наблюдения они установили личность подозреваемого в причастности к взрыву на станции лондонского метро Parsons Green», — цитирует телеканал сообщение своего корреспондента Марка Уайта, оставленное им на его странице в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности о предполагаемом злоумышленнике пока не раскрываются.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии