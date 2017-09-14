|
Мужчина во Франции с криками "Аллах Акбар" напал на прохожих с молотком
15.09.2017 19:59 — Новости Мира | Tut.by
В Франции вооруженный молотком мужчина напал на прохожих. Нападение произошло сегодня около полудня в городе Шалон-сюр-Соне. Сообщение о нападении в Twitter
«Мужчина напал на двух женщин с молотком, одна из них получила нетяжелые ранения головы», — говорится в сообщении префектуры.
В документе также указано, что нападавший был в черной одежде, а его лицо было скрыто. Кроме того, известно, что во время нападения он кричал «Аллах Акбар». Мужчине удалось скрыться с места происшествия, полиция ведет его поиски, женщинам оказана медицинская помощь.
Ранее в пятницу, 15 сентября, в лондонском метро прогремел
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе Шалон-сюр-Соне во Франции днем в пятницу, 15 сентября, неизвестный мужчина напал с молотком на прохожих. Полиция ведет его поиски.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии