В Франции вооруженный молотком мужчина напал на прохожих. Нападение произошло сегодня около полудня в городе Шалон-сюр-Соне. Сообщение о нападении в Twitter опубликовала пресс-служба префектуры Сона и Луара.

«Мужчина напал на двух женщин с молотком, одна из них получила нетяжелые ранения головы», — говорится в сообщении префектуры.

В документе также указано, что нападавший был в черной одежде, а его лицо было скрыто. Кроме того, известно, что во время нападения он кричал «Аллах Акбар». Мужчине удалось скрыться с места происшествия, полиция ведет его поиски, женщинам оказана медицинская помощь.

Ранее в пятницу, 15 сентября, в лондонском метро прогремел взрыв — в одном из вагонов поезда на станции Parsons Green взорвался некий белый контейнер. В результате инцидента пострадали 22 человека, пассажиры поезда получили ожоги. Британская полиция расследует происшествие как теракт.