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Мужчина во Франции с криками "Аллах Акбар" напал на прохожих с молотком

15.09.2017 19:59 — Новости Мира | Tut.by  
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В Франции вооруженный молотком мужчина напал на прохожих. Нападение произошло сегодня около полудня в городе Шалон-сюр-Соне. Сообщение о нападении в Twitter опубликовала пресс-служба префектуры Сона и Луара.

«Мужчина напал на двух женщин с молотком, одна из них получила нетяжелые ранения головы», — говорится в сообщении префектуры.

В документе также указано, что нападавший был в черной одежде, а его лицо было скрыто. Кроме того, известно, что во время нападения он кричал «Аллах Акбар». Мужчине удалось скрыться с места происшествия, полиция ведет его поиски, женщинам оказана медицинская помощь.

Ранее в пятницу, 15 сентября, в лондонском метро прогремел взрыв — в одном из вагонов поезда на станции Parsons Green взорвался некий белый контейнер. В результате инцидента пострадали 22 человека, пассажиры поезда получили ожоги. Британская полиция расследует происшествие как теракт.

 
 
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В городе Шалон-сюр-Соне во Франции днем в пятницу, 15 сентября, неизвестный мужчина напал с молотком на прохожих. Полиция ведет его поиски.

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