МВФ возмутил рост зарплат в Украине

Украинская экономика откатится на три года назад, если в стране продолжится рост зарплат. Об этом в интервью «Экономической правде» заявил первый замглавы МВФ Дэвид Липтон.



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Он признал, что Украина провела огромную работу по стабилизации экономики. Страна восстановила контроль над бюджетом, преодолела дефицит газовой системы, решает проблемы банковского сектора. Все это, по мнению Липтона, вернуло Украину на путь устойчивого роста.

При этом есть риски регресса. «Рост заработной платы в государственном секторе и некоторых частях частного сектора был очень высоким по сравнению с инфляцией. Если такая ситуация будет сохраняться, это негативно скажется на рентабельности и конкурентоспособности, а в конце концов угрожает вернуть Украину туда, где она была три года назад», — предупредил представитель МВФ, добавив, что в этом случае Киев не сможет конкурировать на глобальном уровне.

11 сентября глава украинского Минфина Александр Данилюк заявил, что страна рассчитывает получить два транша от МВФ до конца 2017 года. В то же время он отметил, что государству следует развиваться без поддержки внешних кредиторов.

5 июля председатель правительства Украины Владимир Гройсман сообщил, что МВФ отложил выделение Киеву очередного транша почти на два миллиарда евро из-за того, что Верховная рада не успевает в срок одобрить требуемые для перечисления денег законодательные акты.

В апреле Украина получила от фонда транш размером миллиард долларов.

В сентябре 2016 года МВФ принял решение о выделении Украине транша в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи. Ее общий объем — свыше 17 миллиардов долларов.