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Трамп: США выработали эффективные варианты применения силы против КНДР
16.09.2017 00:05 — Новости Мира | Tut.by
США выработали эффективные варианты применения силы против КНДР подавляющим образом. Это подчеркнул, выступая в пятницу перед личным составом американской военной базы Эндрюс в штате Мэриленд под Вашингтоном, президент США Дональд Трамп.
«Америку и ее союзников никогда не запугать. Мы будем защищать свои народы, свои страны и свою цивилизацию от всех, кто осмеливается угрожать нашему образу жизни. Это включает и режим Северной Кореи, который вновь показал полное презрение к соседям и мировому сообществу в целом», — заявил американский лидер, комментируя новое испытание баллистической ракеты, проведенное Пхеньяном.
«Увидев здесь сегодня наш потенциал и вашу приверженность, я еще более, чем когда-либо прежде, уверен, что наши варианты действий в ответ на данную угрозу являются и эффективными, и подавляющими», — подчеркнул Трамп, обращаясь к американским военнослужащим.
КНДР осуществила ранее в пятницу
Согласно выводам Пентагона, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Оно было проведено лишь через четыре дня после того, как Совет Безопасности принял резолюцию, ужесточившую санкции в отношении Пхеньяна.
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"Мы будем защищать свои народы, свои страны и свою цивилизацию от всех, кто осмеливается угрожать нашему образу жизни", - сказал Трамп.
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