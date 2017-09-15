Белый дом: предложения США по реформам в ООН поддержали 120 государств

Предложения США по реформированию ООН поддержали 120 государств. Об этом в пятницу сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на спецбрифинге для журналистов в Белом доме, посвященном предстоящему участию президента Дональда Трампа в работе Генеральной Ассамблеи всемирной организации.





По ее словам, «120 государств — впечатляющая цифра». Эти страны, добавила Хейли, «поддержали те предложения по реформам в ООН, которые выдвинула администрация Трампа», и «примут участие» в инициированном Белым домом однодневном саммите с целью обсуждения данных предложений. Он пройдет 18 сентября в штаб-квартире Объединенных Наций.

Как отметил также принявший участие в спецбрифинге помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, Трамп на саммите «выразит поддержку усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по реформам» в ООН. «У Объединенных Наций, безусловно, есть огромный потенциал для претворения в жизнь идеалов, которые закладывались в основу деятельности организации, но только если она станет более эффективной», — указал он.

Трамп регулярно подвергает ООН критике за неэффективную работу и чрезмерное расходование средств. В последние месяцы Вашингтон — крупнейший донор организации — урезал финансирование ряда ее программ.

По информации агентства Reuters, к участию в форуме предполагалось допустить лишь те страны, которые согласятся подписать состоящую из десяти пунктов декларацию, в которой содержится призыв к Гутерришу «начать эффективную и целесообразную реформу» организации. «Мы поддерживаем генерального секретаря в деле внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив», — говорится в проекте документа, который попал в распоряжение агентства. В декларацию включено требование «сокращать излишнее количество рабочих мест, в том числе среди основных органов ООН».